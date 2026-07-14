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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 05.13 WIB

7 Tafsir Mimpi Uang, Mulai dari Rezeki hingga Perubahan Finansial

ilustrasi orang yang tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda mengalami mimpi yang berkaitan dengan uang, seperti menemukan uang, kehilangan sejumlah uang, atau menghitung kepingan koin? Mimpi semacam ini sering kali dianggap bukan sekadar bunga tidur, tetapi memiliki berbagai tafsir yang menarik untuk dibahas.

Dalam sejumlah kepercayaan, termasuk astrologi dan penafsiran mimpi, simbol uang dalam mimpi kerap dikaitkan dengan keberuntungan, peluang, perubahan hidup, hingga kondisi finansial seseorang. Bagi sebagian orang, mimpi tersebut dipercaya sebagai pesan atau pertanda tertentu mengenai masa depan.

Dilansir dari English Jagran, berikut tujuh arti mimpi tentang uang yang diyakini berkaitan dengan perjalanan finansial dan keberuntungan seseorang.

1. Menemukan uang: tanda keberuntungan

Bermimpi tentang menemukan uang adalah pertanda yang sangat beruntung.

Menurut astrologi, mimpi ini terkait dengan Jupiter, planet kekayaan dan kebijaksanaan.

Ini berarti Anda mungkin akan segera menerima keuntungan finansial tak terduga, seperti kenaikan gaji atau transaksi yang menguntungkan.

2. Kehilangan uang: tanda peringatan

Kehilangan uang dalam mimpi bisa menjadi pertanda ketidakstabilan finansial.

Dalam astrologi, Saturnus mengendalikan karma dan disiplin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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