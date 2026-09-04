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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 5 September 2026 | 03.48 WIB

Jangan Diabaikan, Ini 4 Arti Mimpi Jatuh dari Ketinggian Menurut Kepercayaan Astrologi

ILUSTRASI: Orang jatuh dari ketinggian. (Freepik) - Image

ILUSTRASI: Orang jatuh dari ketinggian. (Freepik)

JawaPos.com – Mimpi sering kali meninggalkan kesan kuat setelah seseorang terbangun. Tak sedikit orang kemudian mencoba mencari tahu apakah pengalaman tersebut memiliki makna tertentu.

Salah satu mimpi yang cukup umum adalah terjatuh, baik dari tempat tinggi, atap, tangga, maupun akibat terpeleset. Pengalaman tersebut dapat menimbulkan berbagai perasaan, mulai dari takut dan panik hingga justru merasa lega atau bahagia.

Dalam sejumlah kepercayaan dan tafsir astrologi, mimpi jatuh kerap dikaitkan dengan kondisi emosional, rasa tidak aman, tekanan, atau perubahan yang sedang dihadapi seseorang.

Beberapa tafsir bahkan menganggap mimpi tersebut sebagai gambaran mengenai tantangan yang mungkin sedang muncul dalam kehidupan.

Dilansir dari English Jagran, berikut empat tafsir mimpi jatuh yang dipercaya memiliki makna tertentu.

1. Mimpi Jatuh Disertai Rasa Takut

Jika dalam mimpi Anda terjatuh sambil merasakan ketakutan atau kecemasan yang kuat, pengalaman tersebut dalam sejumlah tafsir dikaitkan dengan rasa tidak aman.

Mimpi ini dipercaya menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa kehilangan kendali atas suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Perasaan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan, hubungan dengan orang lain, maupun persoalan pribadi yang belum terselesaikan.

Dalam tafsir tersebut, mimpi ini menjadi pengingat agar seseorang tidak menghadapi semuanya sendirian. Membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, teman, atau lingkungan sosial dapat membantu menghadapi berbagai kekhawatiran.

2. Jatuh Tanpa Henti atau Berulang Kali

Pernah mengalami mimpi seolah terus terjatuh dan tidak kunjung mencapai dasar? Dalam sejumlah tafsir mimpi, pengalaman tersebut dikaitkan dengan perasaan kehilangan kendali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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