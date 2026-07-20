5 Arti Mimpi Bertemu Orang yang Sudah Meninggal Menurut Astrologi, Benarkah Ada Pesan Tersembunyi?

JawaPos.com – Mimpi bertemu orang yang telah meninggal dunia menjadi pengalaman yang cukup sering dialami sebagian orang. Tak jarang, mimpi tersebut terasa begitu nyata sehingga meninggalkan kesan mendalam dan memunculkan rasa penasaran setelah terbangun.

Dalam berbagai kepercayaan dan penafsiran astrologi, kemunculan sosok yang telah tiada di dalam mimpi dipercaya memiliki makna tertentu. Sebagian orang menganggapnya sebagai simbol, isyarat, atau refleksi dari kondisi emosional yang sedang dialami, meski penafsirannya dapat berbeda-beda pada setiap individu.

Lantas, apa sebenarnya makna di balik mimpi tersebut? Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut lima arti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal menurut sudut pandang astrologi.

Catatan: Penafsiran mimpi dalam astrologi merupakan bagian dari kepercayaan atau tradisi tertentu dan belum didukung bukti ilmiah sebagai metode untuk memprediksi atau menjelaskan peristiwa secara pasti.

1. Mimpi reuni

Dalam mimpi-mimpi ini, Anda berinteraksi dengan orang tersebut dalam suasana normal, seolah-olah mereka masih hidup.

Mimpi reuni ini bisa menenangkan dan terasa alami, memberi Anda waktu tambahan untuk berbagi dengan orang tercinta.

Diperkirakan bahwa mimpi-mimpi ini memberikan pesan, harapan, atau memberi tahu untuk pulih dari kehilangan Anda.

2. Mereka menyuruhmu bergerak maju