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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.46 WIB

Menurut Psikologi, 6 Perilaku Ini Dapat Menjaga Hubungan Tetap Baik Saat Pasangan Mengalami Depresi

seseorang yang menjalin hubungan tetap baik. (Magnific)

 

 
JawaPos.com - Menjalin hubungan dengan seseorang yang sedang mengalami depresi bukanlah hal yang mudah. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi individu yang mengalaminya, tetapi juga pasangan yang mendampingi. Tidak sedikit orang merasa bingung harus bersikap seperti apa ketika orang yang mereka cintai tampak kehilangan semangat, menarik diri dari lingkungan, atau sulit menikmati hal-hal yang sebelumnya disukai.


Dalam psikologi, depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi suasana hati, pola pikir, energi, hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, pasangan yang mengalami depresi membutuhkan dukungan yang tepat, bukan sekadar nasihat agar "lebih semangat" atau "berpikir positif."

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (5/8), jika Anda ingin menjaga hubungan tetap sehat sekaligus memberikan dukungan terbaik, berikut enam perilaku yang disarankan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.

1. Jadilah Pendengar yang Empatik

Salah satu kebutuhan terbesar seseorang yang mengalami depresi adalah merasa didengar tanpa dihakimi. Banyak orang terburu-buru memberikan solusi, padahal yang dibutuhkan pasangan justru ruang untuk mengungkapkan perasaannya.

Saat pasangan mulai bercerita, fokuslah mendengarkan. Hindari memotong pembicaraan atau langsung menyimpulkan apa yang mereka rasakan. Tunjukkan bahwa Anda hadir sepenuhnya dengan kontak mata, bahasa tubuh yang terbuka, dan respons yang menunjukkan kepedulian.

Kalimat sederhana seperti, "Aku mendengarkanmu," atau "Pasti ini terasa sangat berat bagimu," sering kali jauh lebih menenangkan dibandingkan sederet nasihat yang belum tentu mereka butuhkan.

2. Hindari Menghakimi atau Meremehkan Perasaannya

Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah menganggap depresi sebagai bentuk kurang bersyukur atau kelemahan pribadi. Padahal, depresi adalah kondisi kesehatan mental yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, psikologis, maupun lingkungan.

Ucapan seperti "Jangan lebay," "Masih banyak orang yang hidupnya lebih susah," atau "Kamu cuma kurang bersyukur," justru dapat membuat pasangan merasa semakin sendirian dan enggan membuka diri.

Psikologi menekankan pentingnya validasi emosi. Memvalidasi bukan berarti menyetujui semua pemikirannya, melainkan mengakui bahwa apa yang mereka rasakan benar-benar nyata bagi mereka.

3. Bersabar Menghadapi Perubahan Perilakunya

Depresi sering membuat seseorang kehilangan energi, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, hingga tidak tertarik melakukan aktivitas yang biasanya menyenangkan. Perubahan ini bukan berarti pasangan sudah tidak peduli terhadap hubungan.

Kesabaran menjadi salah satu bentuk dukungan yang paling berarti. Jangan memaksa pasangan untuk selalu ceria atau langsung kembali seperti sebelumnya. Berikan waktu bagi mereka menjalani proses pemulihan sesuai kemampuan mereka.

Dengan memahami bahwa perubahan perilaku merupakan bagian dari kondisi yang sedang dihadapi, konflik dalam hubungan dapat diminimalkan.

4. Dorong untuk Mencari Bantuan Profesional Tanpa Memaksa

Sebagai pasangan, Anda bisa memberikan dukungan emosional, tetapi Anda bukan pengganti psikolog atau psikiater. Jika gejala depresi berlangsung lama atau mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan profesional sangat penting.

Sampaikan ajakan dengan penuh empati, misalnya, "Kalau kamu siap, aku bisa menemanimu bertemu psikolog." Pendekatan seperti ini biasanya lebih efektif dibandingkan memaksa atau memberi ultimatum.

Menawarkan bantuan untuk mencari informasi, membuat janji konsultasi, atau menemani selama proses terapi juga dapat membuat pasangan merasa lebih aman.

5. Tetap Menjaga Komunikasi yang Hangat dan Konsisten

Orang yang mengalami depresi terkadang menarik diri dan sulit memulai komunikasi. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak membutuhkan kehadiran orang-orang terdekat.

Mengirim pesan sederhana untuk menanyakan kabar, mengajak makan bersama tanpa tekanan, atau sekadar menemani dalam keheningan dapat memberikan rasa nyaman.

Yang perlu diingat, komunikasi tidak harus selalu panjang. Konsistensi dalam menunjukkan perhatian sering kali lebih bermakna daripada kata-kata yang berlebihan.

6. Jangan Lupakan Kesehatan Mental Anda Sendiri

Mendampingi pasangan yang mengalami depresi juga dapat menguras emosi. Karena itu, penting bagi Anda untuk tetap menjaga kesehatan mental sendiri.

Luangkan waktu untuk beristirahat, melakukan hobi, berbicara dengan teman yang dipercaya, atau mencari bantuan profesional jika merasa kewalahan. Menjaga diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan langkah agar Anda tetap mampu memberikan dukungan yang sehat kepada pasangan.

Hubungan yang baik dibangun oleh dua individu yang sama-sama berusaha menjaga kesejahteraan emosional masing-masing.

Penutup

Menghadapi pasangan yang mengalami depresi memang membutuhkan kesabaran, empati, dan pemahaman. Dukungan yang tulus dapat membantu mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit, meskipun proses pemulihan tetap membutuhkan waktu dan sering kali memerlukan bantuan profesional.

Enam perilaku di atas—menjadi pendengar yang empatik, tidak menghakimi, bersabar menghadapi perubahan, mendorong bantuan profesional dengan lembut, menjaga komunikasi yang hangat, serta merawat kesehatan mental diri sendiri—dapat membantu memperkuat hubungan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih suportif.

Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki pengalaman depresi yang berbeda. Karena itu, tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua. Yang terpenting adalah terus menunjukkan kepedulian, menghormati batasan pasangan, dan mendukung proses pemulihannya dengan penuh kasih sayang.***
Editor: Novia Tri Astuti
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