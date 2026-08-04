5 Cara Kita Mengajari Anak-Anak Pelajaran yang Salah Tentang Hubungan Menurut Psikologi

seseorang yang mengajari anak-anaknya. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mampu membangun hubungan yang sehat, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Namun, tanpa disadari, banyak pelajaran tentang hubungan justru dipelajari anak bukan dari nasihat, melainkan dari apa yang mereka lihat setiap hari.



Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa anak adalah pengamat yang luar biasa. Mereka menyerap cara orang dewasa berbicara, menyelesaikan konflik, menunjukkan kasih sayang, hingga mengelola emosi. Bahkan perilaku yang dianggap "sepele" oleh orang tua dapat menjadi cetak biru bagi hubungan anak ketika dewasa.



Ironisnya, banyak pelajaran yang diwariskan bukanlah pelajaran yang sehat. Anak belajar bahwa cinta harus menyakitkan, bahwa emosi harus dipendam, atau bahwa meminta maaf berarti kalah. Keyakinan-keyakinan ini dapat terbawa hingga masa dewasa dan memengaruhi kualitas persahabatan, hubungan romantis, bahkan kehidupan profesional mereka.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (4/8), terdapat lima cara yang sering kali tanpa sadar mengajari anak pelajaran yang keliru tentang hubungan menurut berbagai temuan dalam psikologi.



1. Mengajarkan Bahwa Konflik Harus Dihindari



Banyak orang tua berusaha menjaga suasana rumah tetap tenang dengan menghindari perbedaan pendapat. Ketika terjadi masalah, mereka memilih diam, memendam perasaan, atau berpura-pura semuanya baik-baik saja.



Dari sudut pandang psikologi, anak kemudian belajar bahwa konflik adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari.



Akibatnya, ketika dewasa mereka mungkin:



Sulit mengatakan "tidak".

Takut menyampaikan kebutuhan sendiri.

Memendam kekecewaan hingga akhirnya meledak.

Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat hanya demi menghindari pertengkaran.



Padahal hubungan yang sehat bukanlah hubungan tanpa konflik. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang mampu menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama.



Pelajaran yang lebih sehat: Ajarkan bahwa berbeda pendapat adalah hal yang wajar. Yang penting adalah bagaimana cara menyelesaikannya dengan rasa hormat.



2. Mencontohkan Bahwa Cinta Berarti Mengorbankan Diri Sepenuhnya



Kalimat seperti:



"Ibu melakukan semuanya demi keluarga."

"Kalau sayang, ya harus mengalah terus."

"Jangan egois."



sering terdengar positif. Namun jika dilakukan secara berlebihan, anak dapat memahami bahwa mencintai seseorang berarti mengabaikan kebutuhan diri sendiri.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai kecenderungan self-sacrifice yang tidak sehat. Orang yang terus-menerus mengorbankan dirinya berisiko mengalami kelelahan emosional, kehilangan identitas, bahkan menjadi sasaran hubungan yang manipulatif.



Anak kemudian tumbuh dengan keyakinan bahwa:



Menolak permintaan orang lain adalah tindakan buruk.

Menjaga diri sendiri berarti egois.

Mereka harus selalu menyenangkan orang lain agar dicintai.



Padahal hubungan yang sehat selalu melibatkan keseimbangan antara memberi dan menerima.



Pelajaran yang lebih sehat: Tunjukkan bahwa menyayangi orang lain tetap harus disertai kemampuan menjaga batasan dan merawat diri sendiri.



3. Meminta Anak Menekan Emosinya



Masih banyak orang dewasa yang berkata:



"Jangan nangis."

"Laki-laki nggak boleh cengeng."

"Sudah, jangan marah."

"Nggak usah sedih."



Kalimat tersebut sering dimaksudkan untuk menenangkan anak. Namun dalam psikologi, penolakan terhadap emosi justru dapat membuat anak kesulitan mengenali dan mengelola perasaannya.



Anak akhirnya belajar bahwa emosi tertentu tidak boleh ditunjukkan.



Ketika dewasa, mereka bisa mengalami:



Kesulitan mengungkapkan perasaan.

Sulit memahami kebutuhan emosional pasangan.

Mudah mengalami stres karena terus memendam emosi.



Emosi bukanlah musuh. Emosi adalah sinyal yang membantu seseorang memahami apa yang sedang dialami.



Pelajaran yang lebih sehat: Validasi perasaan anak terlebih dahulu, lalu bantu mereka menemukan cara yang tepat untuk mengekspresikannya.



Misalnya:



"Kakak memang sedang kecewa ya? Tidak apa-apa merasa sedih. Yuk kita cari solusi bersama."



4. Tidak Pernah Meminta Maaf kepada Anak



Sebagian orang tua percaya bahwa meminta maaf akan mengurangi wibawa mereka.



Padahal psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengakui kesalahan justru membangun rasa aman dalam hubungan.



Ketika orang tua tidak pernah meminta maaf, anak bisa belajar bahwa:



Orang yang memiliki kekuasaan selalu benar.

Kesalahan tidak perlu diperbaiki.

Meminta maaf adalah tanda kelemahan.



Sebaliknya, ketika orang tua berkata:



"Ayah tadi berbicara terlalu keras. Ayah minta maaf."



anak belajar bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan dan hubungan dapat diperbaiki melalui tanggung jawab.



Permintaan maaf juga mengajarkan empati, kerendahan hati, dan pentingnya memperbaiki hubungan setelah terjadi konflik.



5. Menunjukkan Hubungan yang Dipenuhi Kritik dan Merendahkan



Anak belajar tentang cinta bukan hanya dari kata "Aku sayang kamu", tetapi dari cara orang tua memperlakukan satu sama lain.



Jika setiap hari mereka melihat:



Sindiran.

Bentakan.

Ejekan.

Merendahkan pasangan.

Menghina anggota keluarga.



mereka dapat menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang normal dalam hubungan.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai social learning, yaitu proses belajar melalui observasi.



Kelak mereka mungkin:



Menjadi pelaku perilaku yang sama.

Menganggap perlakuan kasar adalah bentuk cinta.

Sulit mengenali hubungan yang tidak sehat.



Sebaliknya, ketika anak melihat orang tua saling menghargai, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan mendukung satu sama lain, mereka memperoleh contoh nyata tentang hubungan yang sehat.



Mengapa Anak Lebih Banyak Belajar dari Contoh daripada Nasihat?



Psikolog Albert Bandura melalui Teori Pembelajaran Sosial menjelaskan bahwa manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Anak tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, tetapi juga memperhatikan apakah tindakan mereka sesuai dengan ucapan tersebut.



Misalnya, orang tua mungkin berkata bahwa kejujuran itu penting. Namun jika anak sering melihat orang tuanya berbohong demi alasan kecil, pesan yang lebih kuat justru datang dari perilaku tersebut.



Dengan kata lain, contoh sehari-hari adalah "kurikulum" utama yang membentuk cara anak memandang hubungan.



Cara Menanamkan Pemahaman Hubungan yang Sehat



Membangun fondasi hubungan yang sehat tidak memerlukan kesempurnaan. Yang lebih penting adalah konsistensi dalam memberikan teladan.



Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain:



Dengarkan anak tanpa langsung menghakimi.

Validasi perasaan mereka.

Berani meminta maaf jika melakukan kesalahan.

Tunjukkan komunikasi yang penuh rasa hormat.

Ajarkan pentingnya batasan pribadi.

Tunjukkan bahwa kasih sayang tidak berarti mengendalikan orang lain.

Biasakan mengucapkan terima kasih dan menghargai usaha anggota keluarga.



Kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut akan membentuk keyakinan bahwa hubungan yang sehat dibangun melalui rasa aman, kepercayaan, komunikasi, dan saling menghormati.



Penutup



Hubungan yang sehat tidak diajarkan hanya melalui nasihat panjang, tetapi melalui contoh yang dilihat anak setiap hari. Cara kita menghadapi konflik, mengelola emosi, meminta maaf, menghargai pasangan, dan memperlakukan orang lain akan menjadi pelajaran yang mereka bawa hingga dewasa.



