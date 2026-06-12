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Rabbany Wanadriani
Jumat, 12 Juni 2026 | 21.23 WIB

6 Sayuran yang Bikin Kembung Jika Dikonsumsi Mentah, Apa Saja?

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ilustrasi aneka sayuran. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa sayuran mentah dapat menyebabkan kembung karena kandungan karbohidrat kompleks dan serat yang sulit dicerna.

Meski kaya nutrisi, sayuran-sayuran ini lebih sulit dicerna oleh tubuh dan dapat memicu kembung, gas, atau ketidaknyamanan perut pada sebagian orang.

Melansir health, berikut enam sayuran yang perlu dimasak terlebih dahulu agar tidak menyebabkan kembung.

1. Brokoli

Brokoli adalah sayuran silangan yang kaya akan vitamin A, C, K, dan B6, serta antioksidan.

Namun, mengonsumsi brokoli mentah dapat menyebabkan kembung.

Hal ini terjadi karena brokoli mengandung serat dan raffinose dalam jumlah tinggi, yaitu gula yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh tubuh di usus kecil.

Ketika raffinose mencapai usus besar, bakteri usus akan memecahnya, menghasilkan gas dan menyebabkan kembung.

2. Kembang kol

Editor: Setyo Adi Nugroho
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