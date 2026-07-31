Jarang Diketahui! 5 Makanan Super untuk Mengatasi Kembung dan Sembelit Secara Alami

ilustrasi makanan sehat. (freepik)
JawaPos.com – Sembelit dan kembung adalah dua gangguan pencernaan yang sering dialami banyak orang.
Sembelit ditandai dengan sulit atau jarang buang air besar dan kembung dengan rasa penuh atau bengkak di perut, keduanya bisa berdampak negatif terhadap kualitas hidup.
Namun, Anda dapat mengurangi gejala-gejala ini dan mendukung sistem pencernaan yang lebih sehat dengan memasukkan makanan super tertentu ke dalam pola makan.
Dilansir English jagran, berikut lima makanan super untuk mencegah kembung, sembelit, dan masalah pencernaan lainnya.
1. Biji chia
Dengan sekitar 10 gram serat per ons, biji chia merupakan sumber serat pangan yang baik.
Serat memberikan volume feses yang lebih besar dan memudahkannya mengalir melalui usus, yang mendorong buang air besar secara teratur dan mencegah sembelit.
2. Jahe
Berkat sifat anti-inflamasinya, jahe dapat mengurangi rasa tidak nyaman dan kembung.
Dengan meningkatkan motilitas lambung, yang membuat makanan melewati saluran pencernaan lebih cepat, jahe juga memperlancar pencernaan.
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