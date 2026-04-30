Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 1 Mei 2026 | 06.39 WIB

6 Obat Alami untuk Atasi Kembung, Perut Nyaman Tanpa Efek Samping di Belakang

Ilustrasi sakit perut/freepik - Image

Ilustrasi sakit perut/freepik

JawaPos.com-Perut kembung biasanya terjadi ketika terdapat penumpukan gas berlebih di dalam perut.

Kembung bisa sangat mengganggu karena menimbulkan sensasi sesak dan tidak nyaman di perut. 

Pada umumnya, banyak orang mengatasi perut kembung ini dengan mengoleskan minyak aromaterapi dan melakukan pijatan ringan. 

Namun, jika anda kurang menyukai bau yang menyengat dari minyak tersebut, ada alternatif lain yang bisa anda coba.

Seperti yang kami rangkum dari laman keslan.kemkes.go.id berikut adalah cara mengatasi kembung tanpa perlu mengkonsumsi obat-obatan kimia. 

Konsumsi teh herbal mampu meredakan gejala perut kembung. Anda bisa minum teh jenis peppermint atau chamomile. Cara in9i dapat membantu meredakan otot perut yang kaku dan memberikan efek relaksasi sehingga memudahkan gas-gas keluar. 

Bantal panas juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi perut yang sedang kembung. Tempelkan bantal tersebut pada otot-otot perut, guna melemaskan otot supaya gas-gas di dalam perut bisa dikeluarkan dengan mudah.

Teknik memijat secara perlahan juga dapat membantu meredakan perut kembung. Pijatan dapat merangsang otot perut untuk mengeluarkan gas dan bersendawa.

Peregangan juga berkontribusi untuk mengeluarkan gas di dalam perut. Gerakan-gerakan pada yoga mampu menciptakan  pelemasan pada otot-otot pencernaan, sehingga gas yang terjebak di dalam perut bisa keluar dengan mudah.

Makanan yang mengandung probiotik berperan besar pada pengeluaran gas di dalam perut. Mengkonsumsi yogurt dapat melancarkan sistem pencernaan, mengurangi produksi gas berlebih, dan juga menjaga keseimbangan bakteri baik. 

