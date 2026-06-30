Riset Emory University Ungkap 3 Faktor Tak Terduga Pemicu Perceraian

JawaPos.com - Membangun mahligai rumah tangga tentu dilakukan dengan harapan bisa bertahan seumur hidup. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbicara berbeda ketika daftar harapan dan tujuan yang tidak dapat dinegosiasikan mulai berbenturan. Fenomena ini tercermin nyata dari data American Psychological Association yang mencatat sekitar 40 hingga 50 persen pasangan menikah di Amerika Serikat berakhir dengan perceraian.

Dari total persentase tersebut, laporan Institute of Divorce Financial Analysts mengungkapkan bahwa 43 percent di antaranya dipicu oleh masalah ketidakcocokan mendasar. Di tengah tingginya angka keretakan rumah tangga ini, meluangkan waktu untuk mengevaluasi dinamika hubungan dan merenungkan konflik masa depan menjadi langkah krusial yang tidak boleh diabaikan.

Bagi pasangan yang sedang berada di ambang kejenuhan atau mereka yang berencana menikah dalam waktu dekat, ada formula khusus untuk menekan risiko ini. Dikutip dari Your Tango, Selasa (30/6), Dr. Karen Finn, seorang pelatih pencegahan perceraian terkemuka, menjelaskan bahwa kunci utama mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah kemauan untuk membangun kembali kedekatan yang sempat renggang.

"Jawaban umum untuk itu adalah Anda perlu terhubung kembali dengan pasangan Anda jika Anda ingin mencegah perceraian dalam pernikahan Anda," tegas Dr. Karen Finn.

Lebih lanjut, ia juga mengutip temuan para ekonom dari Emory University yang menemukan fakta unik bahwa jumlah tamu pernikahan, durasi pacaran sebelum menikah, hingga keputusan untuk pergi berbulan madu, semuanya secara akumulatif memengaruhi kerentanan risiko perceraian.

Untuk membentengi komitmen Anda dan pasangan, berikut adalah tiga langkah mudah yang direkomendasikan oleh pakar demi menjaga keharmonisan jangka panjang.

1. Merawat Percikan Kesenangan seperti Masa Pacaran Salah satu cara terbaik untuk mempererat kembali hubungan suami istri yang mulai hambar adalah dengan menghidupkan kembali kesenangan yang pernah dirasakan di awal hubungan. Rutinitas harian yang monoton sering kali menjadi pembunuh senyap dalam pernikahan jika tidak disiasati dengan aktivitas penyegar.

Cobalah untuk mengeksplorasi hal-hal baru bersama pasangan, baik di dalam maupun di luar kamar tidur. Anda bisa mulai membangun hobi baru yang melibatkan kedua belah pihak, merencanakan liburan berdua tanpa gangguan kerja, atau sekadar menghabiskan malam bersama menonton serial TV favorit.