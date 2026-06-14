Faktor Ekonomi Penyebab Dominan Perceraian di Gresik, 80 Persen gara-gara Judi Online 

Kasus perceraian di Gresik meningkat akibat faktor ekonomi dan judi online. (Istimewa)
JawaPos.com - Kasus perceraian di Kota Pudak patut mendapat perhatian bagi seluruh pihak. Pengadilan Agama (PA) Gresik mencatat sebanyak 793 pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka. Jumlah tersebut terhitung sejak Januari hingga 12 Juni 2026.
Mirisnya, mayoritas kasus didominasi permasalahan atau faktor ekonomi, dengan jumlah mencapai 411 perkara. Variabelnya pun beragam, mulai dari tidak memiliki pekerjaan, tidak mampu menafkahi keluarga, hingga penelantaran akibat terlilit utang.
"Dari keterangan para saksi maupun penggugat, 80 persen kasus cerai faktor ekonomi karena pihak suami ketagihan judi online," ungkap Panitera Muda Pengadilan Agama Gresik Andik Wicaksono.
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Akibatnya, candu permainan spekulatif itu menimbulkan permasalahan lain. Bahkan, dalam beberapa kasus berujung kekerasan rumah tangga hingga perselisihan terus menerus.
"Banyak dialami pasangan muda, dengan usia pernikahan di bawah 10 tahun," terang Andik Wicaksono.
Andik mengungkapkan, kondisi tersebut kian memicu keretakan rumah tangga. Tekanan ekonomi yang terus menerus membuat pihak istri semakin frustrasi. Tidak sedikit pula yang terjerat dengan hutang maupun pinjaman online.
"Akibatnya, pihak istri semakin depresi karena harus berhadapan dengan penagih setiap harinya," papar Andik Wicaksono.
Padahal dari status sosial pasangan, rata-rata memiliki profesi yang cukup mapan dan terpandang. Tidak sedikit pula yang memiliki jabatan tinggi dalam perusahaan.
"Cukup beralasan, karena permainan judi online membutuhkan modal yang tidak sedikit. Namun, jika ketagihan bisa menyebabkan kerugian," terang Andik Wicaksono.
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