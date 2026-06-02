Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 3 Juni 2026 | 00.23 WIB

10 Tanda Pernikahan Menuju Perceraian yang Secara Psikologi Datang Perlahan dalam Keseharian

Tanda pernikahan menuju perceraian yang datang perlahan dalam keseharian kata psikologi (Magnific/ DC Studio) - Image

Tanda pernikahan menuju perceraian yang datang perlahan dalam keseharian kata psikologi (Magnific/ DC Studio)

JawaPos.com – Perceraian jarang terjadi secara tiba-tiba karena biasanya didahului oleh tanda-tanda yang secara psikologi perlahan menjadi bagian dari keseharian pasangan.

Pernikahan yang retak hampir selalu meninggalkan jejak berupa perubahan perilaku dan cara pandang yang bisa diamati sebelum keputusan besar itu diambil.

Memahami tanda-tanda ini penting agar pasangan bisa mengenali kondisi hubungan mereka dengan lebih jelas dan objektif sebelum terlambat.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sepuluh perilaku yang secara konsisten muncul pada pasangan yang sedang menuju ke arah perpisahan dan perceraian.

1. Tidak bisa membayangkan masa depan yang baik bersama pasangan

Kamu semakin menyadari bahwa kamu dan pasangan memiliki visi yang sangat berbeda tentang seperti apa kehidupan yang ingin kalian jalani ke depan.

Bahkan ketika mencoba membayangkan masa depan, gambaran itu terasa kosong atau tidak menyertakan kehadiran pasangan secara bermakna di dalamnya.

Ketidakmampuan untuk bersemangat membayangkan kehidupan bersama di masa depan adalah sinyal kuat bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah dalam hubungan.

2. Tidak cemburu membayangkan pasangan bersama orang lain

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ahmad Dhani Klaim Hak Asuh Anak Maia Estianty Tidak Dikabulkan, Begini Fakta Putusan Pengadilan - Image
Entertainment

Ahmad Dhani Klaim Hak Asuh Anak Maia Estianty Tidak Dikabulkan, Begini Fakta Putusan Pengadilan

Jumat, 1 Mei 2026 | 17.40 WIB

Nama Baik Tercemar Buntut Kabar Hoax Fairuz A. Rafiq, Keluarga Laporkan Sejumlah Akun Medsos - Image
Entertainment

Nama Baik Tercemar Buntut Kabar Hoax Fairuz A. Rafiq, Keluarga Laporkan Sejumlah Akun Medsos

Kamis, 30 April 2026 | 03.50 WIB

5 Alasan Emosional yang Membuat Seseorang Sulit Melangkah Setelah Perceraian - Image
Lifestyle

5 Alasan Emosional yang Membuat Seseorang Sulit Melangkah Setelah Perceraian

Selasa, 7 April 2026 | 14.00 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore