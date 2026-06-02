10 Tanda Pernikahan Menuju Perceraian yang Secara Psikologi Datang Perlahan dalam Keseharian

JawaPos.com – Perceraian jarang terjadi secara tiba-tiba karena biasanya didahului oleh tanda-tanda yang secara psikologi perlahan menjadi bagian dari keseharian pasangan.

Pernikahan yang retak hampir selalu meninggalkan jejak berupa perubahan perilaku dan cara pandang yang bisa diamati sebelum keputusan besar itu diambil.

Memahami tanda-tanda ini penting agar pasangan bisa mengenali kondisi hubungan mereka dengan lebih jelas dan objektif sebelum terlambat.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (2/6), berikut sepuluh perilaku yang secara konsisten muncul pada pasangan yang sedang menuju ke arah perpisahan dan perceraian.

1. Tidak bisa membayangkan masa depan yang baik bersama pasangan

Kamu semakin menyadari bahwa kamu dan pasangan memiliki visi yang sangat berbeda tentang seperti apa kehidupan yang ingin kalian jalani ke depan.

Bahkan ketika mencoba membayangkan masa depan, gambaran itu terasa kosong atau tidak menyertakan kehadiran pasangan secara bermakna di dalamnya.

Ketidakmampuan untuk bersemangat membayangkan kehidupan bersama di masa depan adalah sinyal kuat bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah dalam hubungan.