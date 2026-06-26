7 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak Laki-Laki yang Harus Dihindari Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa mendidik anak laki-laki bukan hanya soal apa yang dilakukan orang tua, tetapi juga soal kesalahan yang harus mereka hindari.

Budaya yang membiarkan anak laki-laki "membesarkan diri sendiri" telah terbukti berkontribusi pada berbagai masalah serius termasuk kekerasan dan isolasi sosial.

Para ahli menegaskan bahwa orang tua yang menghindari kesalahan-kesalahan tertentu mampu membesarkan anak laki-laki yang lebih sehat secara emosional dan sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (26/6), berikut tujuh kesalahan dalam mendidik anak laki-laki yang menurut psikologi harus dihindari oleh setiap orang tua demi tumbuh kembang yang sehat.

1. Mempermalukan anak laki-laki karena menunjukkan kerentanan

Terapis Dr. Anna Elton menjelaskan bahwa anak laki-laki yang dipermalukan karena rentan justru belajar menyembunyikan emosinya dengan lebih baik.

Frasa seperti "jadi pria yang kuat" atau "anak laki-laki tidak boleh menangis" mengajarkan pembatasan emosi, bukan bahasa emosi yang sehat.