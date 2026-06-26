7 Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak Laki-Laki yang Harus Dihindari Menurut Psikologi

Kesalahan orang tua dalam mendidik anak laki-laki yang harus dihindari menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa mendidik anak laki-laki bukan hanya soal apa yang dilakukan orang tua, tetapi juga soal kesalahan yang harus mereka hindari.
Budaya yang membiarkan anak laki-laki "membesarkan diri sendiri" telah terbukti berkontribusi pada berbagai masalah serius termasuk kekerasan dan isolasi sosial.
Para ahli menegaskan bahwa orang tua yang menghindari kesalahan-kesalahan tertentu mampu membesarkan anak laki-laki yang lebih sehat secara emosional dan sosial.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (26/6), berikut tujuh kesalahan dalam mendidik anak laki-laki yang menurut psikologi harus dihindari oleh setiap orang tua demi tumbuh kembang yang sehat.
1. Mempermalukan anak laki-laki karena menunjukkan kerentanan
Terapis Dr. Anna Elton menjelaskan bahwa anak laki-laki yang dipermalukan karena rentan justru belajar menyembunyikan emosinya dengan lebih baik.
Frasa seperti "jadi pria yang kuat" atau "anak laki-laki tidak boleh menangis" mengajarkan pembatasan emosi, bukan bahasa emosi yang sehat.
Literasi emosional adalah keterampilan perkembangan, dan anak yang bisa mengungkapkan perasaannya cenderung tidak membutuhkan agresi untuk mengatasi emosi tersebut.
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