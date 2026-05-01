5 Kalimat Sederhana yang Bisa Membuka Percakapan dengan Anak Laki-laki yang Enggan Bercerita

JawaPos.Com - Percakapan dengan anak laki-laki sering kali berjalan dengan cara yang berbeda dibandingkan yang dibayangkan banyak orang.

Mereka tidak selalu mudah mengungkapkan perasaan atau pengalaman yang dialami, bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena belum menemukan cara yang nyaman untuk melakukannya.

Dalam keseharian, sikap diam sering menjadi pilihan yang terasa paling aman bagi mereka.

Membangun komunikasi dengan anak laki-laki membutuhkan pendekatan yang lebih halus dan tidak memaksa.

Kalimat yang sederhana, namun tepat, dapat menjadi kunci untuk membuka ruang percakapan.

Bukan tentang seberapa banyak pertanyaan yang diajukan, melainkan bagaimana cara menyampaikannya dengan penuh empati dan tanpa tekanan.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima kalimat sederhana yang dapat membantu membuka percakapan dengan anak laki-laki yang cenderung enggan bercerita.

1. “Hari ini bagian paling seru menurut kamu apa?”

Kalimat ini terdengar ringan, bahkan mungkin sederhana. Namun justru di situlah kekuatannya.

Pertanyaan seperti ini tidak menekan, tidak memaksa, dan memberi ruang bagi anak untuk memilih cerita yang ingin dibagikan.

Alih-alih langsung bertanya tentang masalah atau hal serius, fokus pada momen menyenangkan bisa membuat mereka merasa lebih aman.

Dari cerita kecil tentang hal seru, percakapan bisa berkembang secara alami ke topik lain yang lebih dalam.

Pendekatan seperti ini juga membantu anak merasa bahwa setiap cerita, sekecil apa pun, tetap dihargai.

2. “Kayaknya kamu lagi banyak pikiran, mau cerita sedikit?”