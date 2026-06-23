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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.55 WIB

9 Jalan Hidup yang Dipilih Orang Sukses untuk Membangun Masa Depan yang Lebih Baik

Ilustrasi orang yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi orang yang sukses. (Magnific)

JawaPos.Com - Kesuksesan sering kali terlihat seperti hasil akhir yang mengagumkan. 

Banyak orang melihat pencapaian, kekayaan, karier yang cemerlang, atau kehidupan yang tampak mapan tanpa menyadari proses panjang yang terjadi di baliknya.

Padahal, sebagian besar orang sukses tidak sampai pada titik tersebut secara kebetulan. 

Mereka membuat berbagai pilihan hidup yang secara perlahan membentuk masa depan yang lebih baik. 

Pilihan-pilihan itu mungkin terlihat sederhana saat dilakukan, tetapi dampaknya menjadi sangat besar ketika dijalankan secara konsisten selama bertahun-tahun.

Menariknya, jalan hidup yang dipilih orang sukses tidak selalu berkaitan dengan bakat luar biasa atau kesempatan yang sempurna. 

Banyak di antaranya berhubungan dengan cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, dan keputusan yang mereka ambil saat menghadapi tantangan.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan jalan hidup yang sering dipilih orang sukses untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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