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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.21 WIB

Tidak Pernah Sombong, 6 Shio Ini Punya Banyak Uang dan Sukses

Ilustrasi shio mandiri yang kaya raya (Magnific) - Image

Ilustrasi shio mandiri yang kaya raya (Magnific)

JawaPos.com – Memiliki banyak harta tidak selalu membuat seseorang berubah menjadi angkuh. Sebagian orang tetap mempertahankan sikap rendah hati meski telah meraih kesuksesan dan kemapanan finansial.

Mereka tidak merasa perlu memamerkan kekayaan atau pencapaian yang dimiliki, serta tetap memperlakukan orang lain dengan hormat dan sederhana.

Mengutip Lifestyle Asia, terdapat enam shio yang dikenal memiliki keberuntungan dalam hal keuangan, tetapi tetap bersikap rendah hati dan jauh dari kesan sombong.

1. Ular

Shio Ular dikenal rendah hati karena mereka tidak mencari pujian atau perhatian.

Tidak peduli seberapa sukses, mereka tetap fokus untuk meningkatkan diri dan membantu orang lain.

Bahkan dengan kekayaan atau status, mereka tetap bertanggung jawab dan bersedia menolong.

2. Ayam

Shio Ayam bekerja keras untuk mencapai tujuan.

Mereka lebih menghargai disiplin, tanggung jawab, dan integritas daripada status atau kekayaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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