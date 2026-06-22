9 Sifat Kepribadian Orang yang Sangat Bahagia saat Hujan Turun Menurut Psikologi, Kamu Juga Begini?

JawaPos.com – Orang yang merasa bahagia saat hujan turun ternyata secara psikologi hampir selalu memiliki sifat kepribadian yang berkaitan erat dengan kecerdasan tinggi.

Kemampuan untuk menikmati cuaca mendung dan hujan bukan sekadar preferensi cuaca, melainkan cerminan dari cara seseorang memproses dunia secara lebih dalam dan reflektif.

Bagi mereka yang suka hujan, hari-hari seperti itu bukan gangguan melainkan undangan untuk berpikir, berkreasi, dan menikmati ketenangan yang jarang tersedia.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (22/6), berikut sembilan sifat kepribadian cerdas yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang menyambut hujan dengan perasaan bahagia dan penuh syukur.

1. Sangat intentional dan penuh pertimbangan

Studi dari PNAS menemukan bahwa kesadaran dan kehati-hatian sering dikaitkan dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari rata-rata.

Alih-alih menghabiskan energi untuk mengeluh tentang hujan, orang-orang ini memilih untuk memanfaatkan suasana dengan mencari kenyamanan dan kesendirian yang bermakna.

Mereka bekerja dengan apa yang diberikan oleh situasi daripada menyabotase suasana hati dan energi mereka dengan terus melawan hal yang tidak bisa dikendalikan.

2. Cenderung pendiam dan menikmati keheningan