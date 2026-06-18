Leapmotor B10 Siap Debut di GIIAS 2026, SUV Listrik Baru Penantang Geely EX5 dan Omoda E5

JawaPos.com - PT Indomobil National Distributor selaku pemegang merek Leapmotor di Indonesia memastikan bahwa GIIAS 2026 akan menjadi momentum peluncuran perdana brand asal China tersebut di pasar domestik.

CEO PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw, mengatakan model pertama yang akan diperkenalkan kepada konsumen Indonesia adalah Leapmotor B10, sebuah SUV listrik yang menjadi salah satu produk global andalan perusahaan.

"Leapmotor akan memulai penjualannya di Indonesia pada GIIAS 2026. Model yang sudah dipastikan hadir adalah B10, sementara model lain masih dalam tahap pembahasan dengan prinsipal," ujarnya saat ditemui Rabu (17/6) di Jakarta.

Langkah ini sekaligus menambah daftar merek kendaraan listrik asal China yang meramaikan pasar Indonesia, yang saat ini terus menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi.

Dirakit Lokal di Purwakarta Tidak hanya fokus pada penjualan, Leapmotor juga telah menyiapkan produksi lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya di Indonesia.

Tan Kim Piauw mengungkapkan bahwa proses finalisasi produksi lokal Leapmotor B10 dilakukan di fasilitas manufaktur milik grup di Purwakarta, Jawa Barat.

Dengan status rakitan lokal, Leapmotor berpeluang menawarkan harga yang lebih kompetitif sekaligus memenuhi berbagai regulasi kendaraan listrik yang berlaku di Indonesia.

"Kami telah melakukan perakitan produksi lokal B10 yang sudah memenuhi target lokal konten atau TKDN. Di GIIAS nanti kita akan pasarkan dan B10 yang paling siap," kata Tan.

Spesifikasi Leapmotor B10 Secara global, Leapmotor B10 hadir sebagai SUV listrik murni yang mengandalkan baterai berkapasitas 67,1 kWh.