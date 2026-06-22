10 Petunjuk Sederhana yang Menunjukkan Seberapa Bijak Seseorang Dalam Mengelola Keuangan

Ilustrasi orang yang pandai mengelola keuangan (Freepik)
JawaPos.Com - Banyak orang mengira bahwa kemampuan mengelola keuangan hanya bisa dilihat dari besarnya penghasilan, jumlah tabungan, atau nilai aset yang dimiliki.
Padahal kenyataannya, kebijaksanaan finansial sering terlihat dari hal-hal yang jauh lebih sederhana.
Seseorang dengan penghasilan biasa saja bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat karena mampu mengatur uang dengan baik.
Sebaliknya, orang yang berpenghasilan besar belum tentu bebas dari masalah finansial jika tidak memiliki kebiasaan yang tepat.
Cara seseorang mengambil keputusan keuangan sehari-hari sering menjadi cerminan dari pola pikir dan kedewasaannya dalam mengelola uang.
Menariknya, tanda-tanda tersebut dapat terlihat tanpa harus mengetahui berapa banyak uang yang mereka miliki.
Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh petunjuk sederhana yang sering menunjukkan seberapa bijak seseorang dalam mengelola keuangannya.
1. Membeli Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Sekadar Keinginan
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