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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 23 Juni 2026 | 17.45 WIB

Tahun Baru Kehidupan Baru, 7 Weton Penuh Kemewahan dan Kekayaan di Tahun 2026

weton kehidupan baru penuh kemewahan dan kekayaan di tahun baru 2026../Freepik/ johnstocker - Image

weton kehidupan baru penuh kemewahan dan kekayaan di tahun baru 2026../Freepik/ johnstocker

JawaPos.com – Kekayaan besar diprediksi akan menghampiri weton Jawa tertentu yang memiliki keberuntungan luar biasa pada tahun 2026 mendatang ini.

Kemewahan hidup bukan lagi sekadar mimpi bagi mereka yang terlahir dengan weton spesifik karena energi kekayaan mengalir sangat deras tahun 2026.

Kehidupan baru penuh berkah finansial menanti pemilik weton tertentu yang dipercaya primbon akan mengalami transformasi ekonomi sangat signifikan nanti.

Tahun 2026 menjadi fase kemewaan dimana pintu peluang usaha terbuka lebar dan setiap langkah bisnis berpotensi berkembang dengan sangat pesat.

Dikutip dari akun YouTube Filosofi Jawa pada  Selasa (23/6), dijelaskan bahwa ada tujuh weton yang dapat kehidupan baru penuh kemewahan dan kekayaan di tahun baru 2026.

1. Senin Pahing

Pemilik weton Senin Pahing dikenal memiliki keteguhan hati yang kuat serta kemampuan luar biasa dalam menangkap peluang bisnis dengan sangat cepat.

Energi hari kelahiran mereka berpadu sempurna dengan unsur rezeki menciptakan dorongan dahsyat untuk membangun dan mengembangkan usaha dengan sangat masif.

Mereka diprediksi mudah menarik investor dan mitra bisnis karena memiliki daya tarik natural yang membuat orang percaya pada visi mereka.

Modal usaha akan mengalir lancar ke tangan mereka seakan ada magnet kuat yang menarik sumber dana dari berbagai arah tanpa henti.

Editor: Hanny Suwindari
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