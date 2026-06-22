Jangan sampai Salah Pilih! Ini 5 Tips Sederhana Membeli Buah dan Sayuran Segar di Pasar

JawaPos.com – Pola makan kaya akan buah dan sayur merupakan landasan gaya hidup sehat.

Makanan padat nutrisi ini menyediakan vitamin, mineral, dan serat esensial yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Namun, memilih buah dan sayur yang tepat sangat penting untuk mendapatkan manfaatnya.

Banyak orang melakukan kesalahan umum saat berbelanja bahan makanan seperti membeli produk layu atau rusak saat memilih buah dan sayur.

Dilansir English jagran, berikut lima tips mudah yang dapat Anda coba saat membeli buah dan sayur segar.

1. Toko tepercaya

Pilihlah produk pertanian yang segar tanpa memar atau noda. Pilihlah sayuran dengan daun yang renyah atau tekstur yang keras.

Berbelanja di pasar petani lokal atau kios pertanian menawarkan pilihan yang lebih segar, bersumber secara lokal, yang menjamin cita rasa dan nilai gizi terbaik.

2. Tes remas