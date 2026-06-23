7 Tips Mengenali Manipulator Ulung Usai Bertemu Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kemampuan untuk membedakan orang yang tulus dari mereka yang memiliki kecenderungan manipulatif dapat membantu seseorang terhindar dari berbagai masalah di kemudian hari.

Namun, mengenali hal tersebut tidak selalu mudah, terutama saat baru pertama kali bertemu dengan seseorang.

Menurut psikologi, ada sejumlah cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi karakter manipulatif hanya dalam beberapa menit setelah pertemuan awal. Mengutip Geediting, berikut penjelasan lengkapnya.

1. Mereka terlalu menawan

Anda baru saja bertemu dengan orang baru, tetapi ia sudah menunjukkan pesonanya.

Manipulator menggunakan teknik love bombing untuk memikat sehingga Anda cenderung tidak mempertanyakan motif mereka di kemudian hari.

Namun, jangan biarkan sanjungan mengaburkan penilaian Anda. Hubungan yang tulus membutuhkan waktu dan pengalaman bersama.

2. Mereka sering jadi korban

Manipulator sering menggunakan taktik playing victim untuk mendapatkan simpati dan mengalihkan perhatian dari perilaku buruk mereka sendiri.