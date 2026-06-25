Ingin Terlihat Lebih Langsing dan Tinggi? Ini 5 Tips Gaya Sederhana yang Bisa Dilakukan

JawaPos.com – Menerima dan menghargai bentuk tubuh sendiri merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri serta mencintai diri apa adanya.

Setiap orang memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda, dan keunikan tersebut menjadi bagian dari daya tarik masing-masing individu.

Alih-alih berusaha mengikuti standar kecantikan yang sering kali sulit dicapai, lebih baik fokus pada cara menonjolkan kelebihan yang dimiliki secara alami.

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Salah satu caranya adalah dengan memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh. Pemilihan busana yang tepat dapat membantu menciptakan siluet yang lebih seimbang dan meningkatkan penampilan secara keseluruhan.

Dengan menerapkan teknik styling yang sesuai serta memadukan pakaian secara cermat, Anda bisa tampil lebih proporsional, elegan, dan percaya diri.

Dikutip dari English Jagran, berikut beberapa tips dan trik sederhana yang dapat membantu Anda menciptakan kesan tubuh lebih tinggi dan langsing.

1. High-waist jeans

High-waist jeans adalah rahasia gaya untuk penampilan yang lebih ramping dan tinggi.

Jeans ini dengan cerdik menyembunyikan lemak, menciptakan siluet yang lebih panjang.