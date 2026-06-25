5 Tips Samarkan Uban Tanpa Cat Rambut, Penasaran?

JawaPos.com – Munculnya uban merupakan bagian alami dari proses penuaan yang hampir dialami setiap orang. Seiring bertambahnya usia, rambut beruban menjadi semakin umum, sama seperti munculnya garis halus, kerutan, dan perubahan pada elastisitas kulit.

Namun, faktor usia bukan satu-satunya penyebab. Uban juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti keturunan, kebiasaan merokok, obesitas, stres, hingga kondisi kesehatan tertentu.

Banyak orang memilih mewarnai rambut sebagai cara cepat untuk menyamarkan uban. Meski praktis, penggunaan pewarna rambut terkadang dapat menimbulkan efek samping, mulai dari iritasi dan rasa gatal pada kulit kepala hingga kemerahan, rambut rapuh, ruam, bahkan gangguan pernapasan pada sebagian orang.

Karena alasan tersebut, tidak sedikit yang mulai mencari alternatif yang lebih alami dan minim risiko untuk menutupi uban.

Dikutip dari English Jagran, berikut lima cara alami yang dapat Anda coba di rumah untuk membantu menyamarkan uban tanpa perlu menggunakan cat rambut.

1. Perlengkapan DIY

Ini adalah cara paling alami untuk menutupi uban. Teh hitam pekat atau kopi dapat membuat rambut putih menjadi lebih gelap sementara.

Cukup bilas cairan dingin tersebut pada rambut dan biarkan selama 30 menit.

Demikian pula, mengoleskan bubuk henna pada uban akan memberikan hasil yang semipermanen dan menutrisi helaian rambut.