Segera Buang Jika Tidak Terpakai, 7 Benda Ini Diyakini Bisa Menghambat Arus Kas Keuangan

JawaPos.com - Dalam Feng Shui, kondisi rumah dipercaya dapat mencerminkan keadaan dan energi pemiliknya, termasuk yang berkaitan dengan rezeki dan keuangan.

Rumah yang dipenuhi barang rusak, tidak terpakai, atau berantakan dianggap dapat menghambat aliran energi positif. Benda-benda yang sudah tidak memiliki fungsi atau nilai tertentu juga diyakini menjadi penghalang datangnya keberuntungan.

Karena itu, praktisi Feng Shui menyarankan agar rumah tetap bersih, rapi, terang, dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar energi kelimpahan dapat mengalir lebih lancar.

Mengutip Astrotalk, terdapat tujuh jenis benda yang sering dianggap dapat menghambat aliran rezeki dan kestabilan finansial di dalam rumah.

1. Mainan lama

Mainan yang sudah tidak memiliki nilai sentimental lagi mewakili energi stagnan dari masa lalu.

Disimpan dalam kotak atau rak, mainan tersebut menciptakan rasa stagnasi, yang menghambat energi pertumbuhan dan kemajuan.

Hal ini mencegah aliran uang.

2. Sepatu yang belum pernah dipakai