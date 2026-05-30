Simak, 5 Kesalahan Orang Sibuk Tetapi Hidupnya Tidak Pernah Maju

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kesibukan sebagai tanda produktivitas. Semakin padat jadwal seseorang, semakin besar pula anggapan bahwa ia sedang bekerja keras untuk mencapai kesuksesan.

Namun kenyataannya tidak sedikit orang yang setiap hari terlihat sangat sibuk, terus bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lain, tetapi kehidupannya terasa berjalan di tempat.

Fenomena ini sering menimbulkan pertanyaan. Mengapa ada orang yang tampak santai namun mampu mencapai berbagai target hidup, sementara sebagian lainnya terus bekerja tanpa henti tetapi tidak kunjung mengalami kemajuan yang berarti?

Dalam kajian psikologi produktivitas, kesibukan dan kemajuan adalah dua hal yang berbeda. Kesibukan hanya menunjukkan banyaknya aktivitas yang dilakukan, sedangkan kemajuan berkaitan dengan seberapa jauh seseorang bergerak menuju tujuan yang benar-benar penting.

Dikutip dari laman Expert Editor, inilah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tampak sibuk, tetapi justru menghambat perkembangan hidup mereka sendiri.

1. Terlalu Fokus pada Aktivitas, Bukan Hasil

Salah satu kesalahan terbesar adalah mengukur keberhasilan dari seberapa sibuk diri sendiri setiap hari.

Orang seperti ini sering merasa produktif hanya karena jadwalnya penuh. Mereka menghadiri banyak rapat, menjawab ratusan pesan, mengerjakan berbagai tugas kecil, dan terus bergerak tanpa henti.