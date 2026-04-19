5 Pola Pikir Tersembunyi yang Dapat Menghambat Gen Z dalam Menjalani Kehidupan secara Seimbang

JawaPos.com – Sistem kepercayaan dalam setiap generasi terbentuk dari pengalaman bersama yang mereka alami sepanjang hidup.

Meskipun setiap individu memiliki penafsiran yang berbeda, terdapat kesamaan yang menghubungkan cara pandang mereka terhadap kehidupan.

Beberapa kepercayaan tertanam begitu kuat hingga tidak disadari, tetapi tetap memengaruhi cara seseorang memahami dunia.

Dengan kemampuan menghubungkan pikiran dan emosi, generasi Z dapat lebih mudah melepaskan keyakinan yang menghambat perkembangan diri mereka.

Dilansir dari laman YourTango, berikut 5 pola pikir yang tanpa disadari dapat merusak kepercayaan generasi Z.

1. Menjadi Sempurna Lebih Penting daripada Mencoba Hal Baru

Keyakinan Gen Z bahwa mereka harus sempurna pada percobaan pertama diam-diam menghancurkan hidup mereka. Meskipun mereka paham teknologi, dibesarkan dengan media sosial yang terus-menerus membuat Gen Z sulit menerima apa pun yang kurang dari sempurna.

Kecenderungan perfeksionis Gen Z diam-diam merusak kehidupan mereka, tanpa mereka sadari. Salah satu pakat psikologi menggambarkan terkait perfeksionisme sebagai pengejaran tanpa henti terhadap kesempurnaan dan penetapan standar yang sangat tinggi, sering kali disertai dengan kritik diri dan rasa takut gagal.

Gen Z beranggapan melakukan satu kesalahan saja sudah mendefinisikan seluruh eksistensi mereka, alih-alih melihat kesalahan sebagaimana adanya. Bukti bahwa mempelajari sesuatu yang baru tidaklah mudah, tetapi itulah satu-satunya cara untuk berkembang.