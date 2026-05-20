11 Skill Mahasiswa yang Paling Diburu Perusahaan Besar, Termasuk Penguasaan Teknologi dan Pengaplikasian AI di Dunia Kerja

JawaPos.com-Proses digitalisasi di berbagai lini dan aspek kehidupan membawa perubahan besar, terutama di dalam dunia kerja.

Salah satu yang paling terasa adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang mulai menggeser posisi pekerjaan manusia di dalam perusahaan.

Tidak hanya bersaing dengan sesama pencari kerja, kini mahasiswa juga perlu bersaing dengan teknologi AI yang semakin mudah ditemukan diberbagai platform digital.

Perusahaan dalam hal ini membutuhkan talenta yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan di dalam industri.

Skill baru ini menjadi incaran berbagai perusahaan karena dianggap relevan dengan perubahan dan persaingan dunia kerja.

Kini, tidak hanya mengandalkan ijazah dan IPK, lulusan mahasiswa dan para pencari kerja perlu memiliki kemampuan ini supaya menjadi incaran perusahaan.

Menurut informasi yang kami rangkum dari laman banksinarmas.com dan stekom.ac.id sebelas skill ini adalah kriteria pekerja yang paling dicari oleh perusahaan saat ini.

Perkembangan informasi dan proses digitalisasi yang cepat, membuat lulusan dan para pencari kerja juga harus berkembang mengikuti zaman, serta cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan. Berikut beberapa skill yang harus anda miliki jika ingin dilirik oleh perusahaan besar.

Optimalisasi AI

Kecerdasan buatan (AI) bisa menjadi kunci kemajuan perusahaan saat ini.oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tenaga profesional yang dapat menciptakan, mengembangkan, dan mengoptimalkan penggunaan AI di dalam dunia kerja. AI dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan sekaligus mengefisiensi waktu. Perusahaan yang paling membutuhkan tenaga profesional ini antara lain bidang keuangan, teknologi, kesehatan, sampai manufaktur.

Analisis Data dan Tren