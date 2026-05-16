6 Trik Berbusana agar Penampilan Anda Terlihat Mewah dan Elegan

Siapa bilang jika ingin terlihat mewah, Anda harus berdandan dengan pakaian desainer?

Bukan soal berapa harga pakaian, tetapi bagaimana Anda memadukannya.

Terlihat mewah sangat berkaitan dengan penataan gaya dan menciptakan busana yang memancarkan kelas dan elegan, juga trendi dan nyaman.

Oleh karena itu, untuk selalu tampil modis, berikut enam trik sederhana agar berpenampilan mewah.

1. Penampilan yang rapi

Miliki penampilan yang terawat. Pakaian Anda perlu dilengkapi dengan riasan minimalis dan kuku yang bersih atau warna cat kuku yang sesuai dengan jenis kulit Anda.

Ini menunjukkan bahwa Anda berusaha untuk terlihat baik dan elegan.

Anda perlu berinvestasi pada alat perawatan sederhana seperti set manikur, produk perawatan kulit, dan pinset.

Memiliki kuku yang rapi, alis yang terawat, dan kulit yang mulus dapat membuat seseorang terlihat elegan dan anggun.