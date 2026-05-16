Daftar 6 Mall Paling Mewah di Surabaya, buat Liburan Elegan Belanja Dijamin Memuaskan

JawaPos.com – Surabaya adalah kota dengan deretan mall mewah yang terus berkembang dan menjadi destinasi liburan belanja paling bergengsi di Indonesia timur.

Setiap mall di kota ini menghadirkan konsep eksklusif yang memadukan belanja, kuliner, hiburan, dan gaya hidup dalam satu kawasan terpadu.

Dari superblok seluas puluhan hektar hingga pusat perbelanjaan berteknologi hijau, kota ini punya segalanya untuk pengalaman belanja kelas dunia.

Dilansir dari laman Ray White CBD Surabaya dan Athaya pada Kamis (14/5), berikut enam rekomendasi mall paling mewah buat liburan di Surabaya.

1. Pakuwon Mall

Pakuwon Mall di Jalan Puncak Indah Lontar No.2 adalah mall terbesar di Indonesia yang pertama berdiri pada 2003 dengan nama Supermall Pakuwon Indah sebelum mengalami perluasan besar-besaran menjadi superblok seluas 30 hektar, dengan 18 hektar di antaranya adalah area mall.

Kawasan ini direnovasi oleh DP Architect Singapore menggunakan material premium seperti marmer dan granit, terbagi dalam satu lantai exhibition hall, tiga lantai basement, dan enam lantai mall.

Tenant ternama seperti Sogo, H&M, Lotte Mart, dan Cinema XXI tersedia di sini bersama food court terbesar di kota ini, serta berbagai event reguler mulai dari pameran hingga pernikahan.

2. Tunjungan Plaza