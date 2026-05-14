Rabbany Wanadriani
Jumat, 15 Mei 2026 | 02.08 WIB

3 Efek Negatif yang Ditimbulkan Akibat Mengoleskan Pasta Gigi pada Jerawat, Apa Saja?

Ilustrasi wanita yang sedang mengoleskan pasta gigi pada jerawat di wajah (Magnific)

JawaPos.com - Jerawat merupakan masalah kulit yang cukup umum dan bisa muncul secara tiba-tiba, sehingga banyak orang mencari cara cepat untuk mengatasinya.

Salah satu cara yang sering beredar di masyarakat adalah penggunaan pasta gigi sebagai solusi darurat untuk mengeringkan jerawat.

Kepercayaan ini sudah lama muncul, dengan anggapan bahwa kandungan tertentu dalam pasta gigi dapat membantu mengecilkan benjolan jerawat lebih cepat.

Namun, efektivitas metode ini masih dipertanyakan dan tidak selalu aman untuk semua jenis kulit.

Berdasarkan informasi dari English Jagran, terdapat beberapa efek samping yang bisa terjadi akibat penggunaan pasta gigi pada jerawat yang perlu diwaspadai.

1. Iritasi

Mengoleskan pasta gigi pada jerawat mungkin tampak menjanjikan karena triclosan membunuh bakteri penyebab jerawat.

Namun, trik ini memiliki konsekuensi yakni iritasi kulit.

Konsentrasi bahan yang tinggi dalam pasta gigi, yang ditujukan untuk gigi dapat bersifat keras pada kulit, menyebabkan gatal, rasa terbakar, dan efek samping yang tidak diinginkan.

2. Kulit kering

Pasta gigi mungkin dapat mengecilkan jerawat besar dengan cepat, tetapi ada konsekuensinya.

Pasta gigi bisa membuat kulit kering, yang menyebabkan lebih banyak masalah.

Jika Anda memiliki kulit yang rentan berjerawat, iritasi dan kekeringan bahkan dapat memicu lebih banyak jerawat, yang justru memperburuk kondisi kulit Anda.

