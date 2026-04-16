Bahaya Infeksi! Hentikan Kebiasaan Memencet Jerawat di Telinga dan Ganti dengan Cara Ini

Ilustrasi memencet jerawat/freepik
JawaPos.com -Jerawat bisa muncul dimana saja, termasuk di telinga.
Sama seperti kulit pada umumnya, telinga juga rentan terkena jerawat terutama saat kondisi lembab dan kotor.
Selain itu, beberapa kebiasaan buruk seperti penumpukan kotoran telinga, jarang membersihkan ponsel, sampai earbud yang tidak bersih dapat memicu pertumbuhan bakteri penyebab jerawat.
Berikut adalah tips untuk membantu meredakan jerawat di telinga anda bisa mereda, sebagaimana yang kami rangkum dari laman /www.hearingpartners.com.sg dan .antaranews.
Kompres hangat
Saat jerawat anda berada di telinga bagian luar, anda bisa menanganinya dengan melakukan kompres hangat. Siapkan kapas bersih, kemudian rendam di dalam air hangat, lalu kompres pada jerawat 10-15 menit.
Cara ini mampu membantu mengurangi peradangan serta mengeluarkan kotoran. Lekukan secara rutin, supaya jerawat bisa mereda.
Oleskan obat jerawat
Langkah kedua, anda bisa mengoleskan krim jerawat pada telinga anda. Jika jerawat muncul di dalam telinga, anda bisa menggunakan krim yang mengandung benzoil peroksida atau asam salisilat secukupnya, lalu mengoleskan pada area jerawat menggunakan kapas. Lakukan cara ini sehari sekali agar jerawat bisa cepat mengering.
Hindari pemakaian earbud
Jerawat yang meradang rentan akan infeksi. Sebaiknya hentikan pemakaian headphone atau earbud beberapa waktu, agar jerawat tidak tergesek dan makin meradang sehingga risiko infeksi bisa dihindari.
Jangan gunakan pasta gigi
Pemakaian pasta gigi sebagai obat oles tidak dianjurkan karena beberapa pasta gigi mengandung bahan kimia yang mampu menyumbat pori-pori serta memperparah infeksi jerawat anda.
Konsultasi ke dokter
Saat jerawat telinga anda semakin banyak, membengkak, atau mengeluarkan cairan, sampai berdarah, sebaiknya segera periksakan ke dokter THT untuk mendapatkan penanganan yang tepat.
