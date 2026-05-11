10 Treatment Wajah untuk Bekas Jerawat Merah, Pori Besar, dan Warna Kulit Tidak Merata

JawaPos.com – Di era ketika treatment wajah semakin mudah ditemukan, banyak orang mulai tertarik mencoba berbagai jenis laser untuk memperbaiki kondisi kulit. Namun, tidak semua orang memahami bahwa masalah kulit memiliki penyebab yang berbeda. Bekas jerawat merah misalnya, sering dianggap sama dengan noda hitam, padahal keduanya berasal dari proses yang berbeda di dalam kulit.

Melansir dari La Roche-Posay Indonesia, bekas jerawat dapat muncul akibat proses peradangan pada kulit yang memicu produksi kolagen dan melanin secara tidak merata. Sementara itu, menurut Alodokter, bekas jerawat merah atau post-inflammatory erythema (PIE) biasanya berkaitan dengan pelebaran pembuluh darah setelah jerawat meradang, bukan hanya soal hiperpigmentasi biasa.

Perbedaan ini membuat pemilihan treatment menjadi penting karena prosedur yang kurang tepat justru dapat memperparah inflamasi atau membuat kulit semakin sensitif. Selain itu, tren aesthetic treatment juga membuat banyak orang tergoda mencoba laser yang sedang populer tanpa mengetahui apakah treatment itu cocok untuk kondisi kulit mereka. Karena itu, memahami fungsi, kelebihan, dan kekurangan tiap treatment menjadi langkah awal yang penting sebelum memutuskan menjalani prosedur tertentu.

1. Vbeam Laser

Vbeam dikenal sebagai salah satu vascular laser yang cukup populer untuk mengatasi kemerahan akibat jerawat atau PIE (post-inflammatory erythema). Laser ini bekerja dengan menargetkan pembuluh darah di bawah kulit sehingga sering digunakan untuk redness, rosacea, hingga bekas jerawat merah yang sulit hilang. Treatment ini cukup banyak direkomendasikan untuk kulit yang mengalami inflamasi berulang pada area yang sama. Kelebihannya, Vbeam dinilai efektif membantu mengurangi kemerahan dan inflamasi tanpa terlalu merusak permukaan kulit. Namun, kekurangannya, treatment ini biasanya tidak terlalu fokus untuk warna kulit belang atau tekstur dalam, sehingga beberapa orang tetap membutuhkan kombinasi treatment lain.

2. Yellow Laser

Yellow laser cukup populer di kalangan pemilik kulit sensitif karena dikenal lebih gentle dibanding beberapa jenis laser lain. Treatment ini sering digunakan untuk membantu jerawat inflamasi, redness, hingga kulit yang mudah iritasi. Banyak orang memilih yellow laser karena downtime-nya relatif ringan dan kulit tidak terlalu "kaget" setelah treatment. Kelebihannya, yellow laser cocok untuk calming skin dan membantu inflamasi secara bertahap. Namun, kekurangannya, hasil treatment biasanya tidak instan dan memerlukan beberapa sesi untuk melihat perubahan yang lebih signifikan.

3. IPL (Intense Pulsed Light)