Rabbany Wanadriani
Rabu, 13 Mei 2026 | 02.54 WIB

6 Pilihan Makanan yang Kaya Vitamin K, Sangat Baik untuk Kesehatan Tubuh

ilustrasi sumber makanan vitamin K. /Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Vitamin K memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh serta mendukung energi agar tetap optimal.

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kekurangan vitamin K dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari gusi mudah berdarah hingga menurunnya kesehatan tulang.

Karena itu, penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin K dengan mengonsumsi makanan bergizi yang kaya akan kandungan nutrisi tersebut, sebagaimana dilansir dari Healthshots.

1. Brokoli

Salah satu makanan yang mengandung vitamin K terbaik adalah brokoli. Sayuran ini kaya akan vitamin K, serat, protein, zat besi, kalium, kalsium, selenium, dan magnesium.

Oleh karena itu, dari meningkatkan kepadatan tulang hingga pembentukan otot, brokoli amat bermanfaat bagi kesehatan.

2. Pisang

Buah lezat ini kaya akan vitamin K serta nutrisi lain yang membantu pencernaan dan pengaturan berat badan.

Vitamin K dalam pisang mudah diserap oleh tubuh, bantu metabolisme karbohidrat dan lemak, mengubahnya menjadi energi.

Buah ini juga membuang zat kimia yang tidak diinginkan dari hati dan ginjal, serta menjaga kesehatan sistem saraf.

3. Alpukat

Alpukat mampu melawan peradangan, memperbaiki kadar kolesterol, serta sumber vitamin K dan magnesium yang baik.

Buah ini juga mengandung kalium dan serat sehingga membuat Anda merasa kenyang lebih lama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
