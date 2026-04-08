Tidak Hanya Buah Jeruk Saja, Ini 10 Buah dan Sayuran yang Punya Kandungan Vitamin C Lebih Tinggi

Ilustrasi vitamin C JawaPos.com - Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan produksi kolagen, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Saat ingin menambah asupan vitamin C, banyak orang langsung memilih buah jeruk atau lemon. Padahal, tidak hanya buah citrus yang kaya akan vitamin ini. Ada berbagai buah dan sayuran lain yang juga mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, bahkan melebihi jeruk. Mengutip dari NDTV, berikut 10 buah dan sayuran yang memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi dibandingkan jeruk.

1. Jambu biji

Menurut penelitian, satu buah jambu biji mengandung 3-4 kali lebih banyak vitamin C daripada jeruk berukuran sedang.

Jambu biji juga memiliki banyak antioksidan dan nutrisi yang bantu memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Selain itu, jambu biji dapat meningkatkan kesehatan jantung dan kulit.

2. Nanas

Nanas merupakan sumber nutrisi yang kurang dikenal, buah ini mengandung vitamin C dalam jumlah besar.

Mineral yang jarang ditemukan dalam makanan alami, mangan, juga ditemukan dalam nanas sehingga menjadikannya tambahan yang bagus untuk pola makan sehat.

3. Stroberi

Stroberi dikenal karena sifat antioksidan, tetapi juga merupakan sumber vitamin C yang kaya.