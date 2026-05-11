5 Manfaat Kesehatan dari Singkong: Tinggi Akan Vitamin C, Bagus untuk Kesehatan Jantung dan Pencernaan

JawaPos.com - Dari berbagai macam hasil bumi, sayuran akar kurang mendapatkan perhatian yang cukup terhadap kelebihan mereka. Salah satunya adalah sayuran singkong, yang dapat kita santap hampir setiap bagian tanamannya.

Dilansir dari Mentta, singkong adalah tanaman sayur akar berasal dari Amerika Selatan. Penduduk asli dari Amazon didokumentasikan sebagai warga pertama yang membudidayakan umbi ini.

Mereka menyadari kemampuan singkong tumbuh di tanah yang tidak subur dan ketahanannya terhadap iklim buruk.

Singkong kemudian disebarluaskan melalui penjajahan Eropa ke Afrika dan Asia. Di sana, tanaman ini beradaptasi dengan lingkungan hidup setempat dan terintegrasi ke dalam budaya lokal.

Kaya Akan Nutrisi

Dilansir dari Healthline, 100 gram singkong matang mengandung 191 kalori. Sekitar 84%-nya adalah karbohidrat, dan sisanya merupakan protein dan lemak.

Dalam satu porsi juga ditemukan serat dan berbagai vitamin serta mineral yang baik untuk kita pula.

Protein di dalam seratus gram singkong matang tersebut sebanyak 1,5 gram. Sedangkan lemaknya sebanyak 3 gram. Karbohidrat ditemukan sebanyak 40 gram, dan serat 2 gram.

Selain itu, 100 gram singkong tersebut mengandung 20% kebutuhan vitamin C harian, tembaga 12%, thiamine 7%, folat 6%, vitamin B6 6%, potassium 6%, magnesium 5% dan niacin 5%.