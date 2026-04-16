ilustrasi 7 Minuman Kaya Vitamin D yang Wajib Anda Konsumsi untuk Tulang Kuat dan Imunitas Optimal

JawaPos.com - Vitamin D merupakan salah satu nutrisi penting yang sering kali kurang diperhatikan, padahal perannya sangat vital bagi tubuh. Tidak hanya membantu penyerapan kalsium, vitamin ini juga berkontribusi besar dalam menjaga kesehatan tulang dan daya tahan tubuh.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, kebutuhan vitamin D sebenarnya bisa dipenuhi tidak hanya dari paparan sinar matahari, tetapi juga melalui asupan makanan dan minuman sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui sumber-sumber praktis yang bisa dikonsumsi dengan mudah.

Salah satu cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan vitamin D adalah melalui berbagai jenis minuman yang telah difortifikasi. Minuman-minuman ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menjadi solusi praktis bagi Anda yang memiliki keterbatasan aktivitas di luar ruangan.

Berikut ini adalah tujuh minuman yang mengandung vitamin D dan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh Anda secara menyeluruh:

1. Susu Sapi

Susu sapi merupakan salah satu sumber vitamin D yang paling umum dan mudah ditemukan. Sejak tahun 1930-an, banyak produk susu telah diperkaya dengan vitamin D untuk meningkatkan manfaat kesehatannya.

Dalam satu sajian, susu sapi umumnya mengandung sekitar 100–150 IU vitamin D. Kombinasi vitamin D dan kalsium di dalamnya sangat efektif untuk menjaga kekuatan tulang, gigi, serta mendukung fungsi otot, sehingga cocok dikonsumsi oleh semua usia.

2. Jus Jeruk Fortifikasi

Jus jeruk pada dasarnya tidak mengandung vitamin D secara alami, namun kini banyak produk yang telah difortifikasi. Hal ini menjadikannya alternatif bagi Anda yang tidak mengonsumsi susu.

Satu porsi jus jeruk fortifikasi dapat mengandung sekitar 100 IU vitamin D atau setara dengan 17% kebutuhan harian. Namun, Anda perlu teliti membaca label nutrisi untuk memastikan kandungan vitamin D di dalamnya.

3. Susu Kedelai

Susu kedelai adalah pilihan minuman nabati yang kaya nutrisi dan sering diperkaya dengan vitamin D. Minuman ini sangat cocok bagi Anda yang alergi terhadap susu sapi atau menjalani pola makan vegan.

Dalam satu gelas susu kedelai, terkandung sekitar 120 IU vitamin D. Selain itu, kandungan protein nabatinya juga membantu menjaga dan membangun massa otot tubuh.

4. Susu Almond

Susu almond menjadi alternatif populer bagi mereka yang memiliki preferensi pola makan tertentu. Meski secara alami tidak mengandung vitamin D, produk susu almond fortifikasi dapat menjadi sumber nutrisi yang baik.

Satu gelas susu almond fortifikasi dapat mengandung hingga 100–200 IU vitamin D. Rasanya yang ringan dan teksturnya yang lembut membuatnya mudah dikonsumsi sehari-hari.

5. Susu Oat

Susu oat atau susu gandum juga termasuk minuman yang sering diperkaya vitamin D. Selain lezat, minuman ini memiliki tekstur creamy yang disukai banyak orang.

Dalam satu gelas susu oat, terdapat sekitar 150 IU vitamin D. Kandungan ini membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang, terutama bagi Anda yang menghindari produk hewani.

6. Kaldu Jamur

Jamur merupakan satu-satunya sumber nabati alami vitamin D, khususnya jika telah terpapar sinar ultraviolet. Ketika diolah menjadi kaldu, kandungan vitamin D tersebut dapat larut dan dikonsumsi.

Kaldu jamur menjadi pilihan unik sekaligus sehat, terutama bagi Anda yang menjalani pola makan berbasis nabati. Selain itu, rasanya yang gurih juga cocok sebagai pelengkap menu harian.

7. Yogurt

Yogurt, terutama yang telah difortifikasi, juga mengandung vitamin D yang cukup baik untuk tubuh. Selain itu, yogurt kaya akan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan.

Dalam satu gelas yogurt, terkandung sekitar 100–120 IU vitamin D. Kombinasi manfaat antara vitamin D dan probiotik menjadikan yogurt sebagai minuman yang menyehatkan secara menyeluruh.

Menambahkan berbagai minuman yang mengandung vitamin D ke dalam menu harian merupakan langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan konsumsi yang rutin, Anda dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suplemen.

Selain itu, jangan lupakan pentingnya paparan sinar matahari yang cukup sebagai sumber alami vitamin D. Kombinasi pola makan sehat dan gaya hidup aktif akan membantu menjaga tulang tetap kuat serta meningkatkan daya tahan tubuh secara optimal.