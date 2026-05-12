5 Tips agar Rambut Wangi dan Beraroma Segar di Cuaca Panas 

JawaPos.com - Saat matahari menyegat, keringat dan kelembapan menumpuk di rambut, membuatnya berbau tidak sedap.

Dengan meningkatnya suhu, kulit kepala cenderung menghasilkan lebih banyak minyak, yang menarik kotoran dan polutan lainnya.

Tidak ada orang yang ingin rambut mereka berbau tidak sedap. Sebaliknya, mereka menginginkan rambut berbau segar dan harum.

Meskipun ada beberapa produk rambut komersial yang memberikan aroma pada rambut, itu dibuat dengan bahan-bahan yang bisa membahayakan rambut dalam jangka panjang.

Dengan cara alami yang sederhana, Anda dapat membuat rambut berbau harum, terutama di cuaca panas.

Dilansir English jagran, berikut lima tips yang dapat Anda gunakan untuk membuat rambut tetap wangi dan segar di cuaca panas.

1. Minyak esensial

Minyak esensial seperti lavender, peppermint, dan tea tree memberikan aroma segar pada rambut.

Aromanya tidak hanya menyenangkan, tetapi juga baik untuk kulit kepala dan rambut.