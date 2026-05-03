Pria yang Tidak Pernah Mengubah Gaya Rambutnya Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Khas Ini Menurut Psikologi, Penasaran?

JawaPos.com - Gaya rambut sering dianggap sebagai bentuk ekspresi diri. Banyak orang bereksperimen dengan potongan atau warna rambut untuk mencerminkan suasana hati, fase hidup, atau bahkan identitas baru. Namun, ada juga pria yang memilih tetap setia pada satu gaya rambut selama bertahun-tahun—bahkan seumur hidup.



Menariknya, menurut perspektif psikologi, kebiasaan ini bukan sekadar soal selera atau kemalasan untuk berubah. Ada pola kepribadian dan kecenderungan psikologis tertentu yang sering ditemukan pada pria yang jarang—atau bahkan tidak pernah—mengubah gaya rambutnya.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (2/5), terdapat 8 ciri khas yang biasanya mereka miliki:



1. Konsisten dan Stabil



Pria yang mempertahankan gaya rambut yang sama cenderung memiliki kepribadian yang stabil. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tren atau tekanan sosial. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan tingkat emotional stability yang tinggi.



Mereka tahu apa yang cocok untuk diri mereka dan tidak merasa perlu mengubahnya hanya demi mengikuti arus.



2. Praktis dan Efisien



Mengubah gaya rambut membutuhkan waktu, energi, dan terkadang biaya tambahan. Pria yang memilih gaya yang sama biasanya adalah tipe yang praktis. Mereka lebih fokus pada hal-hal yang dianggap penting dan tidak ingin membuang waktu untuk keputusan kecil yang berulang.



Bagi mereka, “kalau sudah cocok, kenapa harus diubah?”



3. Tidak Mencari Validasi Eksternal



Pria dengan gaya rambut tetap cenderung tidak bergantung pada opini orang lain. Mereka tidak merasa perlu mendapatkan pengakuan melalui penampilan yang terus berubah.



Dalam psikologi, ini menunjukkan tingkat self-acceptance yang baik—mereka nyaman dengan diri sendiri.



4. Cenderung Konservatif



Bukan dalam arti politik, tetapi dalam cara berpikir. Mereka cenderung menyukai hal-hal yang sudah familiar dan terbukti berhasil. Perubahan bukan sesuatu yang mereka hindari sepenuhnya, tetapi mereka akan mempertimbangkannya dengan sangat matang.



Gaya rambut yang konsisten mencerminkan preferensi terhadap kestabilan dibanding eksperimen.



5. Memiliki Identitas Diri yang Kuat



Gaya rambut bisa menjadi bagian dari identitas. Ketika seseorang mempertahankan satu gaya dalam waktu lama, itu bisa menjadi “ciri khas” yang melekat.



Pria seperti ini biasanya sudah memiliki gambaran jelas tentang siapa dirinya dan bagaimana ia ingin dilihat.



6. Tidak Mudah Terpengaruh Tren



Tren datang dan pergi. Dari undercut, fade, hingga gaya klasik—semuanya punya masanya. Namun pria yang tidak pernah mengubah gaya rambutnya cenderung kebal terhadap perubahan tren tersebut.



Mereka lebih menghargai kenyamanan pribadi dibanding popularitas sesaat.



7. Setia dan Loyal



Menariknya, beberapa studi psikologi mengaitkan konsistensi dalam kebiasaan kecil dengan sifat loyalitas. Pria yang setia pada gaya rambutnya sering kali juga menunjukkan kesetiaan dalam hubungan, pekerjaan, atau komitmen lainnya.



Mereka bukan tipe yang mudah berpindah atau berubah arah tanpa alasan kuat.



8. Menghindari Risiko yang Tidak Perlu



Mengubah gaya rambut bisa berisiko—hasilnya belum tentu sesuai harapan. Pria yang memilih untuk tidak berubah biasanya memiliki kecenderungan risk-averse, yaitu menghindari risiko yang dianggap tidak perlu.



Ini bukan berarti mereka penakut, tetapi mereka lebih selektif dalam mengambil keputusan.



Kesimpulan



Gaya rambut mungkin terlihat sebagai hal kecil, tetapi dalam kacamata psikologi, pilihan ini bisa mencerminkan banyak hal tentang kepribadian seseorang. Pria yang tidak pernah mengubah gaya rambutnya bukan berarti membosankan atau tidak kreatif—justru sering kali mereka adalah individu yang stabil, percaya diri, dan memiliki prinsip kuat.



