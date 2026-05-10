Mengenal Kondisi Albino Lebih Dalam: Tidak Hanya Kulit Pucat dan Rambut Putih, Tapi Juga Resiko Penyakit Lainnya

JawaPos.com - Manusia terlahir dengan berbagai macam kondisi kesehatan yang beragam, di mana beberapa di antaranya dapat memengaruhi penampilan mereka. Salah satunya adalah kondisi yang memengaruhi pigmentasi pada kulit, rambut, bahkan dalam kasus tertentu, hingga ke bagian mata.

Dilansir dari Alodokter, kondisi ini dikenal sebagai albinisme atau albino, yaitu suatu keadaan di mana tubuh tidak mampu memproduksi melanin secara cukup atau bahkan tidak sama sekali. Akibatnya, para pengidap albinisme memiliki warna kulit dan rambut yang cenderung terlihat sangat putih atau pucat.

Albinisme

Dilansir dari National Library of Medicine, kelainan kulit ini adalah sesuatu yang diwariskan secara genetik dari orang tua. Karena kondisi ini, penderitanya akan sangat mudah terlihat berbeda karena kulit mereka yang pucat dan rambut mereka yang putih.

Albinisme dalam kata lain juga adalah hasil dari mutasi genetik yang menyebabkan melanosit cacat, sehingga tidak mampu mensintesis melanin yang baik, atau mendistribusikannya ke seluruh jaringan kulit.

Gejala

Dilansir dari Cleveland Clinic, kondisi albino biasanya mempengaruhi tampak kulit, rambut dan mata kita. Dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi penglihatan kita pula.

Para penderita albinisme sering ditemukan memiliki kulit yang sangat pucat. Namun, warna kulitnya dapat lebih terang atau gelap tergantung dengan jenis albinisme yang diderita.

Rambut mereka juga akan berubah warnanya tergantung dengan jenis albinisme mereka. Biasanya penderita albinisme memiliki rambut putih, namun pada beberapa kasus ditemukan warna rambut kuning pirang, coklat muda hingga merah.