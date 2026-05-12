7 Sinyal Tubuh Anda Kelelahan dan Butuh Istirahat yang Cukup

JawaPos.com – Terkadang kita menyalahkan segala sesuatu pada hari yang melelahkan, kurang tidur, atau beban kerja yang berat.

Tetapi tubuh jarang diam tanpa alasan.

Jika Anda tidak berhenti tepat waktu dan memberi diri istirahat, kelelahan biasa dapat berubah menjadi kelelahan emosional dan masalah kesehatan.

Dilansir English jagran, berikut sinyal yang mungkin menunjukkan bahwa Anda sudah lama membutuhkan istirahat dan waktu luang yang cukup.

1. Anda mudah kesal

Hal-hal yang sebelumnya tidak menimbulkan emosi kini benar-benar membuat Anda gila.

Perhatikan apakah pesan, suara, permintaan orang lain, atau bahkan percakapan biasa membuat Anda jengkel.