Jika Seseorang Menunjukkan 8 Perilaku Ini, Mereka Mengalami Kelelahan Emosional Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kelelahan emosional bukan sekadar rasa lelah biasa setelah hari yang panjang. Ini adalah kondisi psikologis yang lebih dalam, di mana seseorang merasa terkuras secara mental dan emosional akibat tekanan yang berlangsung terus-menerus.

Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kelelahan emosional menjadi semakin umum—namun sering kali tidak disadari.

Psikologi modern mengidentifikasi sejumlah tanda perilaku yang dapat menunjukkan bahwa seseorang sedang mengalami kelelahan emosional.

Dilansir dari Expert Editor, jika kamu atau orang di sekitarmu menunjukkan beberapa tanda berikut, bisa jadi itu adalah sinyal bahwa kondisi mental sedang membutuhkan perhatian serius.

1. Mudah Merasa Kesal atau Tersinggung

Seseorang yang mengalami kelelahan emosional biasanya memiliki ambang toleransi yang jauh lebih rendah. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak menjadi masalah kini bisa memicu reaksi berlebihan. Mereka mungkin cepat marah, tersinggung, atau merasa frustrasi tanpa alasan yang jelas.

Ini terjadi karena energi mental mereka sudah terkuras, sehingga sulit untuk mengatur emosi dengan baik.