Tanpa Disadari, 11 Sikap Bos yang Tidak Bijaksana Ini Bisa Membuat Karyawan Terbaik Sekalipun Mengalami Kelelahan

JawaPos.com - Dalam dunia kerja, banyak orang mengira bahwa alasan utama karyawan resign adalah gaji, beban kerja, atau kurangnya keseimbangan hidup. Namun faktanya, faktor terbesar justru sering datang dari atasan itu sendiri.

Cara seorang bos memimpin, berkomunikasi, dan mengambil keputusan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan mental karyawan.

Sayangnya, masih banyak pemimpin yang tanpa sadar menerapkan pola kerja yang tidak sehat. Alih-alih memotivasi tim, sikap-sikap ini justru membuat karyawan merasa tertekan, tidak dihargai, dan pada akhirnya mengalami burnout.

Berdasarkan artikel dari YourTango berjudul “11 Hal Tidak Bijaksana yang Dilakukan Para Bos Membuat Karyawan Terbaik Pun Merasa Sangat Kelelahan” oleh Zayda Slabbekoorn (04 April 2026), berikut perilaku bos yang perlu diwaspadai:

1. Terlalu sering mengawasi pekerjaan (micromanaging)

Pengawasan berlebihan membuat karyawan merasa tidak dipercaya. Alih-alih membantu, hal ini justru menciptakan tekanan dan suasana kerja yang tidak nyaman.

2. Menganggap rekan kerja sebagai “keluarga”

Konsep ini terdengar positif, tetapi sering kali membuat batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi kabur. Akibatnya, karyawan bisa merasa terikat secara tidak sehat.

3. Terus mengubah deskripsi pekerjaan