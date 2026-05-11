11 Manfaat Jus Alpukat untuk Kesehatan, Ampuh Jaga Jantung hingga Bantu Diet Sehat

Ilustrasi alpukat (Dok. Magnific)
JawaPos.com – Jus alpukat menjadi salah satu minuman favorit banyak orang karena rasanya yang lembut, creamy, dan mengenyangkan. Selain nikmat diminum saat cuaca panas, jus alpukat juga dikenal kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.
Dibandingkan jus buah lainnya, jus alpukat memiliki tekstur lebih kental karena mengandung lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral penting. Tak heran jika minuman ini sering dijadikan pilihan untuk menjaga pola makan sehat maupun sebagai menu diet.
Meski begitu, manfaat jus alpukat bukan hanya sekadar membantu kenyang lebih lama. Kandungan nutrisi di dalamnya juga dipercaya mampu menjaga kesehatan jantung, mata, hingga membantu mengontrol tekanan darah.
Dilansir dari laman resmi Alodokter dan Halodoc, berikut berbagai manfaat jus alpukat untuk kesehatan tubuh yang sayang dilewatkan.
1. Membantu Menjaga Berat Badan
Jus alpukat cocok dikonsumsi bagi Anda yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Kandungan serat yang tinggi membuat perut terasa kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk makan berlebihan dapat berkurang.
Selain itu, alpukat mengandung lemak tak jenuh atau lemak baik yang tidak mudah menyebabkan kenaikan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah wajar.
Meski demikian, alpukat tetap memiliki kalori cukup tinggi. Karena itu, konsumsi jus alpukat sebaiknya tidak berlebihan dan tetap diimbangi olahraga rutin.
2. Menjaga Kesehatan Jantung
Manfaat jus alpukat berikutnya adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral di dalam alpukat dipercaya mampu membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL.
