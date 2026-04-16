7 Manfaat Bawang Putih bagi Kesehatan Tubuh, Apa Saja?

JawaPos.com – Bawang putih telah menjadi bahan pokok dapur dan obat alami karena rasanya yang kuat dan khasiat penyembuhan.

Dalam bentuk mentahnya, bawang putih bisa dicincang, dihancurkan, atau dihaluskan, melepaskan allicin, senyawa sulfur yang hancur saat dimasak.

Senyawa ini memberikan manfaat kesehatan maksimal dengan usaha minimal.

Tidak seperti suplemen olahan, satu siung bawang putih segar mengandung antioksidan, vitamin, dan enzim yang mendukung tubuh Anda.

Bagi yang mencari cara sederhana untuk meningkatkan kesehatan, bawang putih adalah makanan super yang terjangkau dan mudah didapat.

Dilansir ndtv, berikut tujuh manfaat mengonsumsi bawang putih bagi kesehatan tubuh Anda.

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Bawang putih mentah sangat bermanfaat bagi sistem kardiovaskular Anda.

Bawang putih membantu menurunkan tekanan darah dan bertindak sebagai penghambat alami terhadap angiotensin, hormon yang mengencangkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan.