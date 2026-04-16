9 Manfaat Luar Biasa Labu Kuning untuk Kesehatan, dari Mata Sehat hingga Tidur Lebih Nyenyak

JawaPos.com - Labu kuning merupakan salah satu bahan pangan yang sangat populer dan sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Mulai dari kolak, sup, hingga kue, labu kuning tidak hanya menggugah selera tetapi juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan.

Dilansir dari laman YouTube Kunci Sehat, labu kuning dikenal sebagai sumber nutrisi yang sangat lengkap karena mengandung berbagai vitamin, mineral, serta antioksidan penting. Kandungan ini menjadikannya pilihan tepat untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Selain mudah diolah, labu kuning juga memiliki kandungan gizi seperti vitamin A, vitamin B, vitamin K, serta mineral seperti magnesium, fosfor, dan seng. Dengan komposisi nutrisi yang begitu kaya, tidak mengherankan jika labu kuning memiliki banyak manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Berikut ini sembilan manfaat labu kuning yang penting untuk Anda ketahui:

1. Menjaga Kesehatan Mata

Manfaat paling terkenal dari labu kuning adalah kemampuannya dalam menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A yang tinggi berperan penting dalam membantu retina memproses cahaya dengan baik.

Selain itu, labu kuning juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang berfungsi sebagai antioksidan. Kedua senyawa ini membantu melindungi mata dari risiko penyakit seperti degenerasi makula dan katarak, terutama seiring bertambahnya usia.

2. Menjaga Kesehatan Kulit

Labu kuning kaya akan beta-karoten yang berfungsi sebagai antioksidan alami untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan ini juga membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini.

Tidak hanya dikonsumsi, labu kuning juga dapat dimanfaatkan sebagai masker alami. Nutrisi di dalamnya membantu menjaga kelembapan kulit, membuatnya tampak lebih cerah, halus, dan sehat.

3. Membantu Menurunkan Berat Badan

Labu kuning mengandung serat tinggi serta karbohidrat kompleks yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Hal ini sangat membantu bagi Anda yang sedang menjalani program diet.

Selain rendah kalori, labu kuning juga membantu mengontrol nafsu makan. Dengan konsumsi yang tepat, Anda dapat menjaga berat badan tetap ideal tanpa harus merasa lapar berlebihan.

4. Memelihara Kesehatan Jantung

Kandungan kalium dalam labu kuning berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Sementara itu, serat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh.

Ditambah dengan kandungan antioksidan dan magnesium, labu kuning dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Hal ini penting untuk mencegah risiko penyakit jantung dan stroke.

5. Melancarkan Pencernaan

Serat yang tinggi dalam labu kuning sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Konsumsi rutin dapat membantu mencegah sembelit dan memperlancar buang air besar.

Selain itu, serat juga berperan dalam menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi dalam tubuh pun menjadi lebih optimal.

6. Membantu Mencegah Risiko Kanker

Labu kuning mengandung beta-karoten, vitamin A, dan vitamin C yang berperan sebagai antioksidan kuat. Senyawa ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Antioksidan tersebut juga dapat membantu menghambat pertumbuhan sel abnormal. Dengan konsumsi rutin, risiko beberapa jenis kanker dapat ditekan secara alami.

7. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Kandungan vitamin A dan berbagai antioksidan dalam labu kuning membantu memperkuat sistem imun. Tubuh menjadi lebih mampu melawan infeksi dari virus maupun bakteri.

Selain itu, sifat antibakteri dan antimikroba alami dalam labu kuning turut memberikan perlindungan tambahan. Hal ini menjadikannya makanan yang baik untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan.

8. Meningkatkan Kualitas Tidur

Labu kuning mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu produksi hormon serotonin dan melatonin. Kedua hormon ini berperan penting dalam mengatur suasana hati dan pola tidur.

Dengan konsumsi yang cukup, tubuh akan menjadi lebih rileks dan mudah tertidur. Manfaat ini sangat baik bagi Anda yang mengalami gangguan tidur ringan atau insomnia.

9. Mengontrol Kadar Gula Darah

Labu kuning memiliki indeks glikemik yang relatif rendah serta kandungan serat yang tinggi. Kombinasi ini membantu mengontrol kadar gula darah agar tetap stabil.

Bagi Anda yang berisiko diabetes, konsumsi labu kuning dalam jumlah wajar dapat menjadi pilihan yang sehat. Selain itu, labu kuning juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh.

Menambahkan labu kuning ke dalam menu harian merupakan langkah sederhana untuk mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan pengolahan yang tepat, Anda dapat menikmati rasa lezat sekaligus menjaga tubuh tetap sehat.

Namun demikian, konsumsi labu kuning tetap perlu diperhatikan agar tidak berlebihan. Pola makan yang seimbang dan gaya hidup sehat akan membantu Anda memperoleh manfaat optimal dari setiap asupan yang dikonsumsi.