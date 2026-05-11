Kenali 5 Fakta Phone Anxiety yang Bisa Ganggu Kehidupan Sosial dan Produktivitas

JawaPos.com – Sebagian orang merasa gugup saat menerima atau melakukan panggilan telepon.

Namun, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan yang dikenal sebagai phone anxiety atau telephobia apabila rasa takut muncul secara berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berikut 5 fakta penting mengenai phone anxiety yang perlu dipahami karena dapat memengaruhi kehidupan sosial hingga produktivitas seseorang, seperti dilansir dari laman Better Up pada Senin (11/5).

1. Phone Anxiety Bukan Sekadar Rasa Canggung Saat Menelepon

Phone anxiety merupakan kondisi kecemasan yang membuat seseorang merasa takut atau tertekan ketika harus berbicara melalui telepon. Penderitanya tidak hanya merasa malu, tetapi juga mengalami kekhawatiran berlebihan terhadap respons lawan bicara. Banyak orang takut dianggap tidak kompeten, salah berbicara, atau tidak mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Akibatnya, panggilan telepon sering kali menjadi situasi yang sangat menegangkan bagi penderita.

2. Pengalaman Buruk Bisa Menjadi Pemicu Utama

Sejumlah ahli menduga pengalaman negatif di masa lalu dapat menjadi penyebab munculnya phone anxiety. Misalnya, seseorang pernah dimarahi, dipermalukan, atau mengalami komunikasi buruk saat berbicara melalui telepon.

Selain pengalaman pribadi, faktor kepribadian pemalu, gangguan kecemasan sosial, hingga tekanan pekerjaan juga dapat memperburuk kondisi ini. Kombinasi faktor psikologis dan lingkungan turut meningkatkan risiko seseorang mengalami telephobia.

3. Gejalanya Bisa Bersifat Fisik dan Emosional