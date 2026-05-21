Bukan Begal! Ini Fakta Asli Video Viral Pria Bersimbah Darah di Grogol Petamburan

JawaPos.com - Sebuah video viral yang menarasikan korban begal bersimbah darah di Grogol Petamburan, Jakarta Barat sempat menggegerkan media sosial. Namun, fakta sebenarnya akhirnya terungkap langsung dari mulut korban.

Pria bernama Gunawan, 33, menegaskan bahwa dirinya bukanlah korban pembegalan, melainkan korban pembacokan brutal yang dipicu oleh motif cemburu buta.

Kronologi Pembacokan Brutal di Kamar Kontrakan Peristiwa mencekam ini terjadi pada Rabu (20/5) malam di Jalan Tomang Mandala, Grogol Petamburan. Tragisnya, Gunawan diserang secara membabi buta saat dirinya sedang terlelap.

Pelaku yang merupakan suami dari rekan kerja korban, mendobrak pintu kamar dan langsung melayangkan senjata tajam jenis celurit.

"Posisi saya lagi tidur. Dia tendang pintu. Udah, tendang. Langsung dia bacok-bacok saya pake celurit itu," ujarnya, Kamis (21/5).

Bercak darah segar bahkan masih membekas jelas di tembok kontrakan korban. Gunawan menerima sekitar 9 kali sabetan celurit yang mengenai tubuh, leher, hingga kepalanya.

Dalam kondisi terluka parah, korban berhasil memanfaatkan kelengahan pelaku untuk meloloskan diri dan berlari sejauh 100 meter ke arah jalan raya demi mencari bantuan.

"Saya coba melawan di dalam kamar. Kan dia bacok-bacok saya di dalam kamar. Saya melawan sedikit pas dia lengah, saya lari sambil minta pertolongan. Cuman kan orang-orang enggak berani, ya kan," ujarnya.