Cara Mengenali Konten yang Dihasilkan AI, Ini Perbedaan Fakta dan Manipulasi Digital

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara manusia menciptakan dan mengonsumsi informasi.

Teknologi ini kini mampu menghasilkan teks, gambar, video, hingga suara yang terlihat semakin realistis dan sulit dibedakan dari karya manusia asli.

Di satu sisi, AI memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan, bisnis, hingga industri kreatif karena mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses produksi konten.

Namun di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga memunculkan berbagai risiko baru, seperti penyebaran hoaks, manipulasi informasi, penipuan digital, hingga deepfake yang dapat merugikan masyarakat luas.

Karena itu, kemampuan mengenali konten yang dihasilkan AI menjadi semakin penting di era digital saat ini.

Dengan memahami ciri-ciri dasar konten buatan AI, Anda dapat lebih bijak dalam menyaring informasi dan menghindari manipulasi digital yang menyesatkan.

Simak selengkapnya yang dirangkum dari Capitol Technology University pada Sabtu (23/06).

Mengapa Konten AI Semakin Sulit Dibedakan? Model AI modern kini mampu mempelajari pola bahasa, visual, hingga suara manusia dalam jumlah besar.

Hal tersebut membuat hasil yang diciptakan terlihat semakin natural dan meyakinkan.