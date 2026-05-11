Semangat Persit Bisa: Gelar Simfoni Karya untuk Bangsa

Rangkaian kegiatan Persit Bisa 2026. (Istimewa)
JawaPos.com–Rangkaian kegiatan Persit Bisa 2026 yang digelar di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta, ditutup pada Sabtu (9/5). Pada hari terakhir, kegiatan berlangsung semarak dengan memadukan unsur kreativitas, edukasi, pelestarian budaya, pemberdayaan perempuan, hingga hiburan dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan.
Mengangkat tema Tenun Pringgasela, Persit Bisa 2026 kembali menegaskan komitmen Persit Kartika Chandra Kirana dalam mengangkat kekayaan wastra Nusantara sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi anggota Persit untuk menampilkan karya, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ekonomi kreatif dan dunia digital.
Antusiasme peserta terlihat sejak pagi saat acara dibuka pembawa acara, dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya dan penampilan Vocal Group Puspomad yang membawakan sejumlah lagu secara interaktif untuk menghibur para tamu undangan dan pengunjung.
Penayangan Journey Pringgasela yang menampilkan proses kreatif dan nilai budaya Tenun Pringgasela menjadi pengantar sebelum sesi Fashion Show Pringgasela by Kraton. Peragaan tersebut menampilkan keindahan tenun tradisional dalam balutan busana modern dan elegan.
Melalui panggung ini, Tenun Pringgasela tampil tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai karya kreatif yang memiliki daya tarik di dunia mode masa kini. Selain peragaan busana, hari ketiga juga diisi dengan gelar wicara bertema Pemberdayaan Perempuan di Era Digital yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dalam sesi tersebut, para narasumber membagikan wawasan mengenai peluang perempuan untuk berkembang di tengah kemajuan teknologi, termasuk pemanfaatan ruang digital untuk promosi, pemasaran, pengembangan jejaring usaha, hingga penguatan kapasitas pelaku UMKM. Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab bersama peserta.
Pada sesi siang hingga sore, pengunjung kembali disuguhkan tayangan perjalanan karya anggota, dilanjutkan dengan Fashion Show Selvi Collection yang menampilkan busana karya anggota Persit dengan konsep anggun, kreatif, dan relevan dengan tren gaya masa kini.
Panggung Persit Bisa 2026 semakin meriah dengan gelaran Fashion Show Nusantara yang menampilkan 28 koleksi dari masing-masing Pengurus Daerah. Sesi ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian acara karena memperlihatkan keberagaman karya anggota dari berbagai wilayah Indonesia.
Setiap koleksi menghadirkan karakter, motif, warna, dan kekhasan daerah masing-masing, sekaligus menunjukkan besarnya potensi Persit dalam bidang kreativitas dan ekonomi kreatif.
