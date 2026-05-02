Risma Azzah Fatin
Minggu, 3 Mei 2026 | 06.48 WIB

Met Gala 2026 Angkat Tema ‘Seni Kostum’, Soroti Mode Fashion sebagai Bentuk Ekspresi Budaya

Hailey Bieber (Instagram @metgalaofficial_)

JawaPos.com - Perhelatan Met Gala 2026 akan digelar pada Senin, 4 Mei 2026, di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat.

Dilansir dari laman People pada Sabtu (2/5), Ajang tahunan yang dikenal sebagai malam terbesar dunia mode ini mengusung tema ‘Seni Kostum' yang terinspirasi dari pameran musim semi Costume Institute.

Tema tersebut menyoroti keterkaitan antara mode, seni, dan identitas budaya dalam lintas sejarah. Selain itu, kode berpakaian resmi yang ditetapkan adalah ‘Mode Adalah Seni’.

Konsep ini memberi ruang interpretasi luas bagi para tamu dalam menampilkan busana mereka.

Kurator Costume Institute, Andrew Bolton, menyatakan bahwa tema tahun ini menekankan pentingnya tubuh yang berpakaian sebagai elemen utama dalam seni visual.

Pameran akan memadukan koleksi busana dengan karya seni seperti lukisan dan patung yang mencakup ribuan tahun sejarah.

Bolton menilai mode selama ini sering dipandang sebagai pelengkap, padahal memiliki posisi sentral dalam berbagai galeri museum.

 Melalui pameran ini, Costume Institute berupaya mempertegas peran mode dalam konteks seni global. Pameran juga menandai pembukaan galeri permanen baru di museum tersebut.

Sejumlah tokoh dunia ditunjuk sebagai ketua bersama Met Gala 2026, yakni Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, dan Anna Wintour. Kehadiran Beyoncé menjadi perhatian karena merupakan penampilan pertamanya sejak 2016.

Para ketua bersama tersebut berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari musik, film, olahraga, hingga industri mode.

